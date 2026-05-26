  • 26.05.2026, 10:40:03
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  • OTS0068

Asphaltierungsarbeiten an Landesstraße B 21 bei St. Aegyd am Neuwalde sind abgeschlossen

Erneuerte Fahrbahn verbessert Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - 

Die Asphaltierungsarbeiten an der Landesstraße B 21 bei St. Aegyd am Neuwalde sind kürzlich offiziell abgeschlossen worden. Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnerneuerung beliefen sich auf rund 200.000 Euro und wurden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Die Fräsarbeiten führte die Firma Kucher durch, die Asphaltierungsarbeiten wurden von der Firma Anton Traunfellner in einer Bauzeit von drei Arbeitstagen umgesetzt. Abschließend wurden durch die Straßenmeisterei Lilienfeld das Bankett an die neuen Gegebenheiten angepasst, die erforderlichen Bodenmarkierungen aufgebracht sowie die Schachtdeckel an die Fahrbahnoberfläche angepasst.

Im Zuge des Projekts wurde auf einer Gesamtfläche von rund 7.800 Quadratmetern unter Beibehaltung der Fahrbahnbreite die bestehende Deckschicht abgefräst. Vereinzelt wurden dort, wo erforderlich, Tiefensanierungen vorgenommen. Danach wurde der erforderliche Straßenoberbau (Deckschicht) wiederhergestellt.

Die Sanierungsarbeiten wurden aufgrund aufgetretener Schäden wie Spurrinnen etc. umgesetzt. Die Landesstraße B 21 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 1.500 Fahrzeugen pro Tag frequentiert. Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, die Fahrbahn der Landesstraße B 21 auf einer Gesamtlänge von rund 1,1 Kilometern zu erneuern.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

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