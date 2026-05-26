„Film ab!“ für das „Sommerkino“ in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Romantisch, turbulent, gefühlvoll und herzerwärmend: Mit mehr als 1.000 Minuten bester Spielfilm-Unterhaltung im Gepäck geht es für das Publikum von ORF 1 und ORF ON ab 1. Juni 2026 auf Reisen. „Film ab!“ heißt es mit dem „Sommerkino“, wenn elf hochkarätige, europäische Feel-Good-Movies jeweils montags um 20.15 Uhr ihre ORF-Premiere feiern und das Dacapo eines Kino-Hits den Spielfilmreigen einläutet: In Doris Dörries Gesellschaftskomödie brechen Andrea Sawatzki, Maria Happel und Nilam Farooq zum vergnüglichen Culture Clash ins titelgebende „Freibad“ (1. Juni) auf. Spiel, Satz und Sieg für die Liebe? Ein „Perfect Match“ (8. Juni) erwartet die Zuschauer:innen anlässlich des French Open: Unter der Regie von Oscar-Preisträger Florian Gallenberger erzählen Lena Klenke und Toby Sebastian die Love-Story des Tennis-Traumpaars Steffi Graf und Andre Agassi zwischen Druck, Erfolg und der großen Liebe. In „Akropolis Bonjour – Monsieur Thierry macht Urlaub“ (15. Juni) setzt Jacques Gamblin alles daran, sein Ehe- und Familienleben zu retten, doch sein Plan geht nicht ganz so auf, wie er sich das erwartet hat.

Auf dem „Sommerkino“-Programm stehen außerdem die Oscar-nominierte Komödie „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ (6. Juli), „Ein Fest fürs Leben“ (13. Juli) mit u. a. Christoph Maria Herbst, „Alles Fifty Fifty“ (27. Juli) mit u. a. Moritz Bleibtreu und Laura Tonke, „Jagen auf Französisch“ (3. August), „Es sind die kleinen Dinge“ (10. August), die Bestsellerverfilmung „Der Buchspazierer“ (17. August) ebenfalls mit u. a. Christoph Maria Herbst, „Charly Fleury's zweites Leben“ (24. August), „Liebe bringt alles ins Rollen“ (31. August) – sowie das international gewürdigte Drama „Das Lehrerzimmer“ (7. September) zum Schulbeginn.

Mehr zu den Inhalten der ersten drei „Sommerkino“-Filme

„Freibad“ (1. Juni)

Seit Jahrzehnten besuchen Eva (Andrea Sawatzki) und Gabi (Maria Happel) das einzige Frauenfreibad in Deutschland. Eva fühlt sich in ihrem eigenen Sommerparadies aber immer mehr ausgegrenzt. Der Burkini von Sportschwimmerin Yasemin (Nilam Farooq) ist ihr ein Dorn im Auge. Dass im Bad gegrillt wird und im Restaurant kein Schweinefleisch mehr auf den Tisch kommt, ist für sie Grund genug, sich zu beschweren. Als die Bademeisterin wegen der ständigen Streitigkeiten kündigt, will Eva ihren Untermieter als Nachfolger unterbringen. Die Situation eskaliert.

„Perfect Match – Die Steffi & Andre Story“ (ORF-Premiere, 8. Juni)

Anfang der 1990er Jahre ist Steffi Graf (Lena Klenke) der weibliche Star des Tennis. Ein Wimbledon-Turnier nach dem anderen kann sie für sich entscheiden. Andre Agassi (Toby Sebastian) startet indes als junger, amerikanischer Rebell aus Las Vegas seine Karriere. So unterschiedlich sie wirken, haben sie beide überaus ehrgeizige Väter, die sie im harten Tennissport coachen. Während sich Steffi mit Rennfahrer Michael Bartels befreundet, sucht Andre sein Glück mit Hollywood-Star Brooke Shields.

„Akropolis Bonjour – Monsieur Thierry macht Urlaub“ (ORF-Premiere, 15. Juni)

Thierry Hamelin (Jacques Gamblin) ist im Ruhestand, und plötzlich soll die Ehe mit seiner Frau, der Ärztin Claire (Pascale Arbillot), am Ende sein. Überraschend will sie sich von ihm scheiden lassen. Damit will sich Thierry aber nicht abfinden. Er schenkt seiner Noch-Ehefrau einen Urlaub in Griechenland – mit der gesamten Familie wie einst im Jahr 1998. Tatsächlich gelingt es ihm, Claire und die erwachsenen Kinder für das Abenteuer zu gewinnen. Aber nicht nur die Hamelins, sondern die ganze Welt hat sich in den vergangenen 20 Jahren geändert.