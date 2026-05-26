AK zu Frühjahrslohnrunde: Industriebranchen haben sich erholt

Wien (OTS) -

In der Frühjahrslohnrunde der Industrie kam es bis dato in den beschäftigungsstärksten Branchen noch zu keiner Einigung. „Ein Blick auf aktuelle Fachverbandsdaten zeigt, dass diese Industriebranchen bereits im Jahr 2025 eine deutliche wirtschaftliche Erholung aufweisen“, sagt AK Experte Michael Heiling. „Die Rezession der Jahre 2023 und 2024 konnten diese Industriezweige glücklicherweise schon hinter sich lassen.“

Die österreichische Elektro- und Elektronikindustrie mit etwa 60.000 Beschäftigten hat die Rezession der Vorjahre im Jahr 2025 überwinden können und sich wirtschaftlich deutlich erholt. Die Produktion in den Unternehmen der österreichischen Elektro- und Elektronikindustrie wuchs 2025 wieder um etwa 7 Prozent, die Auftragseingänge stiegen im Vergleich zum Jahr davor sogar wieder im zweistelligen Prozentbereich.

„Vor dem Hintergrund, dass in der Rezession die Beschäftigtenzahl reduziert wurde, bedeutet dies auch Leistungserhöhung und Arbeitsverdichtung auf Ebene der Beschäftigten“, so der AK Experte.

Für die österreichische chemische Industrie mit mehr als 50.000 Beschäftigten zeichnet sich im Jahr 2025 ein ebenfalls kräftiger Aufwärtstrend ab. Laut Konjunkturerhebung der Statistik Austria verzeichnen die Unternehmen einen Anstieg der Produktion um 10,7 Prozent. Noch stärker entwickelte sich das Gesamtvolumen der Auftragseingänge, das um 11,9 Prozent zulegte. Dem entgegen steht ein leichter Beschäftigtenrückgang.

Die Industrierezession der Jahre 2023 und 2024 hat viele Betriebe vor Herausforderungen gestellt - dies gilt genauso für die Arbeitnehmer:innen in diesen Branchen, die auch die Teuerung deutlich gespürt haben. Bei allen geopolitischen Unsicherheiten wurde durch die Industriestrategie mittlerweile ein sicherer Rahmen für die Betriebe geschaffen.

Heiling: „Aus AK Sicht sollte sich die nun endlich sichtbare Erholung in den Industriebranchen auch in den Löhnen und Gehältern der Beschäftigten widerspiegeln.“