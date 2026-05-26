Städtebund bietet neue kommunale Job- und Lehrstellenplattform wirsindstadt.at

Wien (OTS) -

Der Österreichische Städtebund hat heute, Dienstag, 26. Mai 2026 seine neue Job- und Lehrstellenplattform wirsindstadt.at vorgestellt und Kommunen als starke Arbeitgeber:innen präsentiert. Die Website bietet Information und Stellenanzeigen über kommunale Jobs und Lehrstellen jeder Art – von Verwaltungsassistenz bis Energieberatung. Die Plattform ist in Zusammenarbeit mit dem AMS und Lehrberuf.info entstanden.

Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig betont: „Mit der neuen Job- und Lehrstellenplattform wirsindstadt.at ist uns etwas Besonderes gelungen. Jobs bei Städten und Gemeinden sind sinnstiftend, bieten vielfältige Tätigkeiten mit Perspektiven und flexiblen Arbeitszeiten und sind vor allem sicher. Gleichzeitig stärkt kompetentes Personal unsere Städte. Das ist gut für die öffentlichen Leistungen und kommt den Menschen, die in Städten leben, direkt zugute. Wer einen kommunalen Job wählt, entscheidet sich für Verantwortung, Sicherheit und Zukunft.“

Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger ergänzt: „Kommunale Lehrlinge und städtische Mitarbeiter:innen sind unsere größte Ressource, nicht nur aufgrund des demographischen Wandels und des Fachkräftemangels, sondern auch weil sie die öffentlichen Leistungen einer Stadt sicherstellen.“ Laut Weninger sind Städte und Gemeinden meist die größten Arbeitgeber:innen einer Region und bieten ein vielfältiges Arbeitsangebot vom Kindergarten bis zum Pflegeheim. „Personal in Städten und Gemeinden hilft, Leben in der Stadt zu gestalten und zu verbessern“, so Weninger anlässlich des heutiges Starts der Werbekampagne für wirsindstadt.at in diversen Online-Medien und -Portalen.

„Mit der Integration in ‚alle jobs‘ – die Job-Suchmaschine des AMS – ist wirsindstadt.at von Beginn an dort sichtbar, wo Arbeitssuchende in Österreich tatsächlich nach Jobs suchen“, zeigt sich AMS-Vorständin Petra Draxl erfreut. „Damit können kommunale Arbeitsplätze österreichweit noch sichtbarer gemacht werden. ‚alle jobs‘ ist die größte Jobplattform des Landes. Für das AMS ist es ein wichtiger Schritt, dass der Städtebund von Beginn an auf die langjährige Erfahrung und Reichweite des AMS setzt. So profitieren Städte und Gemeinden ebenso wie Bewerber:innen von einer etablierten, niederschwelligen und österreichweit bekannten Lösung. Gleichzeitig werden durch den Hashtag #wirsindstadt die vielfältigen Jobs in Städten und Gemeinden sichtbarer und leichter zugänglich gemacht. Diese Kooperation zeigt, wie innovative Zusammenarbeit im öffentlichen Bereich erfolgreich funktionieren kann und einen echten Mehrwert für den Arbeitsmarkt schafft.“

Sebastian Gruber, Head of Sales Lehrberuf.info: „Junge Menschen suchen heute mehr als nur einen Job. Sie suchen Perspektiven und wollen verstehen, wofür sie arbeiten. Hier kommen die vielfältigen Möglichkeiten für Lehrstellen bei Städten und Gemeinden ins Spiel. Wirsindstadt.at ist dafür die ideale Plattform – sie bringt Jugendliche mit Städten und Gemeinden, die motivierte Nachwuchskräfte suchen, zusammen. Kommunale Lehrstellen werden sichtbar, greifbar und zugänglich gemacht. Als Lehrberuf.info freuen wir uns, diese Verbindung möglich zu machen.“

Doris Burgemeister, stellvertretende Vorsitzende des Städtebund-Fachausschusses für Personalmanagement und Leiterin der Stabsstelle Personalangelegenheiten in Wiener Neustadt: „Die Idee für die Job- und Lehrstellenplattform wirsindstadt.at stammt aus dem Städtebund-Fachausschuss für Personalmanagement; unser Ziel ist, Städte und Gemeinden als attraktive Arbeitgeber:innen sichtbar zu machen und ihre vielfältigen Tätigkeiten darzustellen. Wirsindstadt.at ist dafür das perfekte Werkzeug und bietet einen modernen, niederschwelligen Einblick in die Arbeitswelt von Städten und Gemeinden.“

Über die kommunale Jobplattform wirsindstadt.at

Die kommunale Jobplattform wirsindstadt.at präsentiert städtische Jobs und Lehrstellen mit Videos, Fotos und Information und bietet eine taxative Auflistung aller kommunalen Job- und Lehrstellenprofile mit einer kurzen Erklärung. Mit der integrierten Job-Suche vom Arbeitsmarktservice (AMS) kann man nach aktuellen Jobs suchen. Mit dem Hashtag #wirsindstadt im Suchfeld, werden Jobs aus Städtebundmitgliedsgemeinden angezeigt. Auch die Lehrstellen von Lehrberuf.info sind nach Angeboten in Städtebundmitgliedsgemeinden gefiltert. Die „Hinter den Kulissen-Storys“ bieten Jobinfos und zeigen Perspektiven auf. Zur Website: www.wirsindstadt.at

Über das AMS

Das Arbeitsmarktservice (AMS) ist das Service für alle Arbeitssuchenden und bietet eine Vielzahl an Informationen und Beratung – auch zu Aus- und Weiterbildung, Karenz und Wiedereinstieg oder Arbeiten in der EU. Zur Website: www.ams.at

Über Lehrberuf.info

Lehrberuf.info ist eine umfassende Online-Plattform, die Jugendlichen in Österreich dabei hilft, sich über verschiedene Lehrberufe zu informieren und eine passende Lehrstelle zu finden. Zur Website: www.lehrberuf.info

Über den Österreichischen Städtebund

Der Österreichische Städtebund ist die in der Verfassung verankerte Interessenvertretung und eine starke Stimme der Städte und größeren Gemeinden in Österreich. Zwei Drittel der Bevölkerung und 71 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich in Städten und Stadtregionen.

Der 75. Österreichische Städtetag findet von 10. bis 12. Juni 2026 in Leoben statt. Das Motto: „LeOben. Forschen. Arbeiten. – Das grüne Wissenszentrum im Herzen Österreichs“. Am 10. Juni finden die Auftakt-Pressekonferenz mit Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig, Gastgeber Bürgermeister Kurt Wallner und Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger (Bruck/Mur) sowie die feierliche Eröffnung unter anderem mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker statt. Am 11. Juni folgen vier Arbeitskreise und ein Fachvortrag zu den Themen: Die Zukunft des Wohnens – leistbar, sozial und klimaresilient; Gemeindekooperationen – erfolgreiche Modelle für Städte und Gemeinden; effizienter Energie- und Rohstoffeinsatz im Fokus der Kreislaufwirtschaft zur Erreichung der Klimaziele; Digitale Gewalt, analoge Folgen: Handlungsspielräume und reale Verantwortung für Städte und Gemeinden; Klimaneutralität in der Industrie: Wie Forschung, Städte und Unternehmen zusammenspielen.

Fachexkursionen und Fachbesichtigungen sowie ein Rahmenprogramme in und um Leoben runden das Programm ab. Mehr Informationen auf der Städtetags-Website: www.staedtetag.at