"Obst- und Gemüsekapelle": Lidl Österreich sucht die frischesten Sounds

Salzburg, Österreich (OTS) -

Lidl Österreich begibt sich gemeinsam mit dem „Café am Rande der Freundlichkeit“ auf die Suche nach den kreativsten Musiker:innen des Landes. Unter dem Motto „Österreichs frischeste Sounds“ können sich Musikkapellen aus ganz Österreich für eine einzigartige Challenge bewerben. Dem Gewinner-Verein winken neben einem exklusiven Sound-Workshop und voller Verpflegung auch 1.000 Euro für die Vereinskasse.

Wer hat sich nicht schon einmal gefragt, wie eine Karotte klingt oder welche Melodien man einer Gurke entlocken kann? Genau diesem akustischen Abenteuer widmet sich die neue Challenge von Lidl Österreich. Musikvereine aus allen Bundesländern sind dazu aufgerufen, ihre kreative Seite zu zeigen und zu beweisen, dass in ihnen echter Pioniergeist steckt - die Challenge läuft vom 26.05. bis 16.06.2026.

Die Gewinner-Gruppe (max. 25-30 Personen) erwartet ein unvergesslicher Nachmittag: Gemeinsam mit dem Podcast-Team vom „Café am Rande der Freundlichkeit“ lernen die Musikerinnen und Musiker in einem Workshop, wie aus frischem Obst und Gemüse spielbare Instrumente geschnitzt und in einem gemeinsamen Konzert zum Klingen gebracht werden.

1.000 Euro für die Vereinskasse und Zero-Waste-Genuss

Neben dem außergewöhnlichen Klangerlebnis sorgt Lidl Österreich für das leibliche Wohl: Auf den Gewinner-Verein wartet an diesem Tag eine Verpflegung mit Snacks und Getränken im Wert von bis zu 500 Euro. Als besonderes Highlight wandern zusätzlich 1.000 Euro direkt in die Vereinskasse. Selbstverständlich wird das genutzte Obst und Gemüse weiter verwendet und als Menü verkocht, wenn es nicht schon vorher aufgegessen wurde. Das gesamte Event wird vom „Café am Rande der Freundlichkeit” mit der Kamera für einen unterhaltsamen Social-Media-Vlog begleitet.

Kreative Videos gesucht - so einfach geht das Mitmachen

Die Teilnahme ist für alle Musikvereine in ganz Österreich möglich. Für die Chance auf den Gewinn müssen die Gruppen ihren Teamgeist und Humor in einem kreativen Bewerbungs-Video unter Beweis stellen. Gefragt sind die originellsten Ideen, warum sie den Titel als beste Musikkapelle Österreichs verdienen. Das überzeugendste Video gewinnt! Die Anmeldung erfolgt digital. Der Clip kann ganz unkompliziert per Direct Message (DM) an den Instagram-Kanal von Lidl Österreich (@lidloesterreich) übermittelt werden.

Weitere Infos zum Gewinnspiel gibt es auf den Instagram-Kanälen von Lidl Österreich und dem „Café am Rande der Freundlichkeit” und online auf https://www.lidl.at/c/obst-und-gemuese-gewinnspiel/s10095433

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.