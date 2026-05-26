SPAR regelt Vorstandsnachfolge für 2028

Salzburg (OTS) -

Zwei Nachkommen der Gründerfamilien sowie Vorstandsmitglieder des SPAR-Konzerns, der Vorsitzende KR Hans K. Reisch und Mag. Marcus Wild, werden nach Erreichen des 65. Lebensjahres mit Ende 2027 aus dem SPAR-Vorstand ausscheiden. Der SPAR-Aufsichtsrat hat nun bereits frühzeitig die Nachfolge geregelt, um Kontinuität und Stabilität sicherzustellen: Neuer Vorstandsvorsitzender der SPAR Holding AG und der SPAR Österreichische Warenhandels-AG wird ab 1.1.2028 Mag. Markus Kaser, der dem Vorstand bereits seit 2021 angehört. Mag. Paul Klotz bleibt weiterhin im Vorstand.

Neu in den Vorstand kommen mit Mag. Johannes Holzleitner, Mag. Gerhard Wandl sowie Mag. Tanja Wiesmann drei langjährige SPAR-Führungskräfte, die auf eine umfassende Managementerfahrung im Konzern blicken. Die personellen Veränderungen, die durch diese Wechsel notwendig werden, werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

KR Hans K. Reisch wird nach 27 Jahren im SPAR-Vorstand und nach 4 Jahren als Vorstandsvorsitzender gemäß den Statuten von SPAR, die ein Alterslimit von 65 Jahren vorsehen, altersbedingt per Ende 2027 aus dem Vorstand ausscheiden. Als Miteigentümer wird er Anfang 2028 in den Aufsichtsrat wechseln.

Mag. Marcus Wild wird mit Ende 2027, nach 33 Jahren bei SPAR, 14 Jahren als Gründungs-CEO an der Spitze der SES Spar European Shopping Centers sowie nach 7 Jahren im SPAR-Vorstand, wo er zuletzt äußerst erfolgreich die Übernahme der Unimarkt-Standorte verantwortete, gemäß den Statuten von SPAR mit 65 Jahren aus dem Vorstand ausscheiden.

Mit der frühzeitigen Regelung der Nachfolge schafft das Unternehmen Klarheit und ausreichend Zeit für eine geordnete Übergabe. Gleichzeitig wird damit sichergestellt, dass Erfahrung, Verantwortung und gewachsene Strukturen weitergegeben werden können. Wie bereits 2021 werden fünf Personen in den Konzern-Vorstand berufen. Die Besetzung aller Funktionen mit etablierten SPAR-Führungskräften zeigt die hohe Kontinuität und Kompetenz innerhalb des Unternehmens.

Der neue SPAR-Vorstand ab 1.1. 2028

Neuer Vorstandsvorsitzender wird ab 1.1.2028 Mag. Markus Kaser (54). Der aktuelle Stellvertretende Vorstandsvorsitzende begann 1998 bei SPAR und ist seit 2021 Mitglied des Vorstands. Als Vorstandsvorsitzender wird er ab 2028 für die Bereiche Einkauf und Sortimentsmanagement, Marketing, PR und Information, CSR, Revision und Unternehmensstrategie zuständig sein. Hinzu kommt die Verantwortung im Holding-Vorstand für Italien.

SPAR-Vorstand Mag. Paul Klotz (60) wird zukünftig für die Spar European Shopping Centers (SES), die ASPIAG-Management AG sowie auch für die Bereiche Personalverwaltung, Personalentwicklung und Employer Branding zuständig sein. Hinzu kommt die Verantwortung im Holding-Vorstand für Slowenien und Kroatien. Paul Klotz hat 1994 bei INTERSPAR in Österreich begonnen und war über 20 Jahre in der Geschäftsführung von SPAR Italien, bevor er 2021 in den Vorstand berufen wurde.

Neu in den Vorstand wird Mag. Johannes Holzleitner (55) berufen. Der erfolgreiche INTERSPAR-Geschäftsführer ist seit über 27 Jahren in verschiedenen Leitungsfunktionen bei SPAR tätig. Im Konzern-Vorstand wird er ab 2028 für die Bereiche INTERSPAR inkl. Maximarkt und SIMPEX, Logistik, Bau/Energie/Technik sowie die Produktionsbetriebe TANN, Weingut Schloss Fels (WSF) und REGIO zuständig sein. Hinzu kommt die Verantwortung im Holding-Vorstand für Ungarn.

Ebenfalls neu in den Vorstand kommt Mag. Gerhard Wandl (50), der 1996 bei SPAR in der Zweigniederlassung St. Pölten begann. Der studierte Wirtschaftsökonom verantwortet seit 2010 den Bereich Konzern Steuern. Ab 2028 wird er im Konzern-Vorstand für Finanzen, Controlling, Recht, Compliance, Steuern sowie den SPAR-eigenen Versicherungsdienst zuständig sein.

Komplettieren wird den Vorstand Mag. Tanja Wiesmann (51), die seit 25 Jahren in leitenden Funktionen bei SPAR Österreich tätig ist und aktuell den Bereich Lieferantenpolitik und Sortimentsstrategie verantwortet. Weiters ist sie Mitglied der EKS-Geschäftsführung. Ab 1. Jänner 2028 wird die Juristin Wiesmann im Vorstand für die Bereiche Regionalzentralen, Vertrieb Filialen und Einzelhandel, Expansion, IT, Prozessmanagement sowie Nachhaltigkeit zuständig sein.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der SPAR Österreich, Dr. Gerhard Drexel, begrüßt die frühzeitig getroffene Entscheidung:

„Gerade in einem anspruchsvollen Umfeld ist es wichtig, rechtzeitig Klarheit zu schaffen und damit Stabilität, Orientierung und Sicherheit für unser Unternehmen zu gewährleisten. Es spricht für die Qualität unserer Mitarbeitenden, dass alle drei neuen Vorstandsmitglieder aus den eigenen Reihen stammen und sich durch hohe fachliche und menschliche Kompetenz auszeichnen.“