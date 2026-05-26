  • 26.05.2026, 10:13:02
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Einladung zur Festveranstaltung: Zertifikatsverleihung für den „NÖ Finanzführerschein“

St. Pölten (OTS) - 

Die AK Niederösterreich, das Land Niederösterreich und die Schuldnerberatung NÖ setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit beim Projekt „NÖ Finanzführerschein“ fort. Ziel des Projekts ist es, Schülerinnen und Schüler an Polytechnischen Schulen frühzeitig für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu sensibilisieren und finanzielle Kompetenzen für den Alltag zu vermitteln.

Auch heuer haben wieder zahlreiche Jugendliche aus ganz Niederösterreich den „NÖ Finanzführerschein“ absolviert. Bei einer gemeinsamen Festveranstaltung in St. Pölten erhalten um die 240 Schülerinnen und Schüler aus acht Polytechnischen Schulen ihre Zertifikate für die erfolgreiche Absolvierung des Programms überreicht.

Die Ehrengäste der Veranstaltung:

  • Angela Fischer, Vizepräsidentin der AK Niederösterreich
  • Landesrätin Eva Prischl
  • Michael Lackenberger, Geschäftsführer der Schuldnerberatung Niederösterreich
  • Karl Fritthum, Bildungsdirektor NÖ
  • Bettina Heise, AK Niederösterreich-Direktorin

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihres Mediums bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Zertifikatsverleihung für den NÖ Finanzführerschein

Einlass ab 10 Uhr, Dauer bis ca. 12 Uhr

Datum: 03.06.2026, 11:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: ANZ
AK-Platz 1
3100 St. Pölten
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Carina Karas, BA
Telefon: T. 05 7171-21923
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 03.06.2026, 11:00]

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