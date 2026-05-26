Marchetti: „Brutaler mutmaßlich linksextremer Angriff auf katholische Couleurstudenten ist auf das Schärfste zu verurteilen“

Wien (OTS) -

„Der brutale mutmaßlich linksextreme Angriff auf katholische Couleurstudenten ist auf das Schärfste zu verurteilen. Berichten zufolge wurden die beiden Couleurstudenten zunächst verbal angegriffen, beraubt und anschließend gewaltsam attackiert, wobei ihnen derart schwere Verletzungen zugefügt wurden, dass sie im Krankenhaus, teils auch stationär, behandelt werden mussten. Dieser Angriff überschreitet jegliche Grenzen eines demokratischen Diskurses und muss lückenlos aufgeklärt werden. Angriffe aufgrund der Zugehörigkeit zu einer katholischen Studentenverbindung oder politischer Ansichten sind ein alarmierendes Zeichen politischer Verrohung, das absolut nicht zu tolerieren ist“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, empört auf die jüngsten Vorfälle in Innsbruck.

„Gewalt darf in unserer Gesellschaft niemals ein Mittel der Auseinandersetzung sein. Angriffe auf politisch Andersdenkende sind immer auch Angriffe auf die Grundprinzipien unserer Demokratie und auf ein friedliches Zusammenleben. Besonders besorgniserregend ist dabei auch die immer stärker werdende gesellschaftliche Tendenz, dass Gewalt von Linksextremisten gegenüber konservativen und katholischen Gruppen zunehmend hingenommen wird. Seitens der Volkspartei gilt ganz klar: Null Toleranz für Extremismus jeglicher Herkunft. Dass mutmaßlich Linksradikale aus ideologischer Verblendung heraus pauschal Mitglieder einer Studentenverbindung angreifen, spricht mehr als tausend Worte. Fakt ist: Gewalt hat in Österreich keinen Platz – ganz gleich welche Motivation dahintersteckt“, so Marchetti abschließend.