ORF RSO Wien im Juni: Opernabend mit Asmik Grigorian und Germán Olvera sowie „Parsifal“ bei den Wiener Festwochen

Wien (OTS) -

Ein konzertanter Opernabend mit Asmik Grigorian und Germán Olvera im Wiener Konzerthaus (3.6.) und vier Aufführungen von „Parsifal“ (Premiere: 15.6.) im Museumsquartier Wien im Rahmen der Wiener Festwochen stehen im Juni auf dem Konzertprogramm des ORF RSO Wien. Weiters findet am 25. Juni im Musikverein Wien das Abschlusskonzert der Dirigierklassen der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien statt.

Ein konzertanter Opernabend mit einem Best-of der Operngeschichte und beliebten Arien des 19. Jahrhunderts, von Pjotr IljitschTschaikowskys „Pique Dame“ bis Giacomo Puccinis „Manon Lescaut“, ist am Mittwoch, den 3. Juni ab 19.30 Uhr im Wiener Konzerthaus zu erleben. Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian unternimmt einen Streifzug durch die russische und italienische Opernwelt, ihr Duettpartner ist der mexikanische Bariton Germán Olvera. Das ORF RSO Wien spielt unter der Leitung von Stephan Zilias, Generalmusikdirektor der Staatsoper Hannover. In Ö1 ist der Mitschnitt am Dienstag, den 23. Juni ab 19.30 Uhr zu hören.

Richard Wagners „Parsifal“ wird im Rahmen der Wiener Festwochen im Museumsquartier Wien aufgeführt. Premiere ist am 15. Juni, die weiteren Termine sind am 17., 19. und 22. Juni jeweils ab 18.00 Uhr. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien spielt unter der musikalischen Leitung von Yi-Chen Lin. Es singen u. a. Russell Thomas, Dshamilja Kaiser, Albert Dohmen, Kartal Karagedik, Werner Van Mechelen und Kurt Rydl sowie der Arnold Schoenberg Chor und die Gumpoldskirchner Spatzen. Für die Regie zeichnet Susanne Kennedy verantwortlich, für die Bühne Markus Selg. Ö1 sendet den Mitschnitt am Samstag, den 27. Juni ab 19.00 Uhr.

Das alljährliche Abschlusskonzert der Dirigierklassen der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien findet am Donnerstag, den 25. Juni (19.30 Uhr) im Musikverein Wien statt. Unter den Dirigaten von Johannes Beranek, Andrés Uribe-Jiménez, Simon Erdei, Tamilla Sadigbayli und Daniel López-Cortéz spielt das ORF RSO Wien Rudi Stephans „Musik für Orchester in einem Satz“, „Tänze aus Galanta“ und „Marosszéker Tänze“ von Zoltán Kodály, „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ von Richard Strauss und Benjamin Brittens „The Young Person‘s Guide to the Orchestra“. Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.