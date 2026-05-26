  • 26.05.2026, 09:44:35
  • /
  • OTS0048

Innovation im Kampf gegen Krankenhauskeime

Multiresistente Infektionen zählen zu den größten Herausforderungen für unser Gesundheitssystem. Mit BLUE SurfaceCleaner wird eine neue rot-weiß-rote Hygienetechnologie präsentiert

Dr. Christopher Raggio bei der Präsentation der neuen Technologie in Wien
Wien, Burgenland (OTS) - 

Das Problem ist auch in Österreich akut. Nach aktuellen Studien sterben bis zu 5000 Menschen an Krankenhauskeimen, die gegen jede Form von Antibiotika großteils resistent sind. Beeindruckender Vergleich: Die Opferzahlen durch solche Infektionen sind 12 Mal höher als im Straßenverkehr.

Ein einfaches Mittel könnte jetzt Abhilfe schaffen! Wie auch wissenschaftliche Tests bestätigen, wirkt BLUE SurfaceCleaner zuverlässig ebenso gegen resistente und nicht resistente Krankheitserreger sowie behüllte Viren. Das Einsatzspektrum ist neben dem Gesundheitsbereich etwa in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vielfältig: Auch Schulen, öffentliche Gebäude, Tourismus, Öffis oder die Lebensmittelbranche gelten als potenzielle Abnehmer.

Das neuartige und hochwirksame Desinfektionsmittel kann zudem direkt vor Ort - lediglich aus Wasser und Salz - leicht hergestellt werden. Durch die Vermeidung aggressiver Chemikalien kommt zum Thema Nachhaltigkeit auch Sicherheit und Schutz für Patienten sowie das Personal hinzu. Denn es entstehen keine gefährlichen Dämpfe oder andere gefährliche Rückstände. Ein renommierter fachlich-medizinischer Beirat, auch mit internationaler Expertise, betreut das österreichische Vorzeigeprojekt.

Dr. Christopher Raggio, praktischer US-Arzt zum Produkt: „Was mich sofort beeindruckt hat, war die Einfachheit und zugleich die strategische Relevanz der Technologie. Eine nachhaltige Desinfektionslösung, die direkt vor Ort hergestellt werden kann – ohne toxische Nebenprodukte oder anfällige Lieferketten – könnte für die Gesundheitsinfrastruktur der Zukunft äußerst wertvoll werden." Auch Johannes Hackl, ehemaliger Leiter der Medizin- und Haustechnik im Krankenhaus Eisenstadt, betont: "Ein hochwirksames, umweltfreundliches, einfach anzuwendendes Desinfektionsmittel. Sicher für Patienten und Personal!"

Rückfragen & Kontakt

Drehraum Communications GmbH
Dr. Teresa Millinger
Telefon: +436641928988
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Dr. Christopher Raggio bei der Präsentation der neuen Technologie in Wien [Bild, 1.5MB]
Vorschau Bild von BLUE SurfaceCleaner und Dr. Christopher Raggio [Bild, 829.78KB]
Vorschau Bild von Innovation im Kampf gegen Krankenhauskeime: Dr. Christopher Raggio bei der Präsentation der neuen Technologie in Wien [Bild, 1.32MB]

BioTech Aqua Solution GmbH

Rückfragen & Kontakt

Drehraum Communications GmbH
Dr. Teresa Millinger
Telefon: +436641928988
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright