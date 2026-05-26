Innovation im Kampf gegen Krankenhauskeime

Wien, Burgenland (OTS) -

Das Problem ist auch in Österreich akut. Nach aktuellen Studien sterben bis zu 5000 Menschen an Krankenhauskeimen, die gegen jede Form von Antibiotika großteils resistent sind. Beeindruckender Vergleich: Die Opferzahlen durch solche Infektionen sind 12 Mal höher als im Straßenverkehr.

Ein einfaches Mittel könnte jetzt Abhilfe schaffen! Wie auch wissenschaftliche Tests bestätigen, wirkt BLUE SurfaceCleaner zuverlässig ebenso gegen resistente und nicht resistente Krankheitserreger sowie behüllte Viren. Das Einsatzspektrum ist neben dem Gesundheitsbereich etwa in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vielfältig: Auch Schulen, öffentliche Gebäude, Tourismus, Öffis oder die Lebensmittelbranche gelten als potenzielle Abnehmer.

Das neuartige und hochwirksame Desinfektionsmittel kann zudem direkt vor Ort - lediglich aus Wasser und Salz - leicht hergestellt werden. Durch die Vermeidung aggressiver Chemikalien kommt zum Thema Nachhaltigkeit auch Sicherheit und Schutz für Patienten sowie das Personal hinzu. Denn es entstehen keine gefährlichen Dämpfe oder andere gefährliche Rückstände. Ein renommierter fachlich-medizinischer Beirat, auch mit internationaler Expertise, betreut das österreichische Vorzeigeprojekt.

Dr. Christopher Raggio, praktischer US-Arzt zum Produkt: „Was mich sofort beeindruckt hat, war die Einfachheit und zugleich die strategische Relevanz der Technologie. Eine nachhaltige Desinfektionslösung, die direkt vor Ort hergestellt werden kann – ohne toxische Nebenprodukte oder anfällige Lieferketten – könnte für die Gesundheitsinfrastruktur der Zukunft äußerst wertvoll werden." Auch Johannes Hackl, ehemaliger Leiter der Medizin- und Haustechnik im Krankenhaus Eisenstadt, betont: "Ein hochwirksames, umweltfreundliches, einfach anzuwendendes Desinfektionsmittel. Sicher für Patienten und Personal!"