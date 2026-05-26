  • 26.05.2026, 09:40:32
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Kaffeepreise bleiben Thema: Kaffeestudio.at setzt auf handwerkliche Holzfeuerröstung statt Massenware

Warum guter Kaffee mehr kostet: Wiener Online-Shop Kaffeestudio.at über Qualität, Rösthandwerk und bewussten Kaffeekonsum

Wien (OTS) - 

Kaffee bleibt ein sensibles Thema für Konsumentinnen und Konsumenten: Die internationalen Rohkaffeepreise waren in den vergangenen Monaten starken Schwankungen ausgesetzt. Nach historischen Höchstständen im Jahr 2025 liegen die Börsenpreise zwar wieder niedriger, das Preisniveau bleibt jedoch ein sichtbarer Faktor im Handel und bei Spezialitätenanbietern.

Für Kaffeestudio.at ist diese Entwicklung ein Anlass, auf einen oft übersehenen Punkt hinzuweisen: Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Zwischen industrieller Massenware und handwerklich geröstetem Spezialitätenkaffee liegen Unterschiede, die weit über den reinen Kilopreis hinausgehen.

„Guter Kaffee entsteht nicht am Preisetikett, sondern durch Rohkaffeequalität, Röstverfahren, Erfahrung und Zeit“, sagt Ing. Alexander Klim, Betreiber von Kaffeestudio.at. „Wer Kaffee nur über den billigsten Preis vergleicht, übersieht oft genau jene Faktoren, die Geschmack, Verträglichkeit und Qualität ausmachen.“

Kaffeestudio.at setzt bewusst auf traditionell geröstete Kaffeespezialitäten und hebt dabei besonders die handwerkliche Holzfeuerröstung hervor. Dabei wird jede Kaffeesorte einzeln, langsam und schonend im Trommelröster geröstet. Das Ziel ist ein ausgewogener Geschmack mit weniger dominanter Säure, ohne den Charakter der Bohne zu überdecken.

Gerade in einem Marktumfeld, in dem Preisaktionen und Massenprodukte stark im Vordergrund stehen, möchte Kaffeestudio.at eine Alternative bieten: Kaffee als bewusst ausgewähltes Genussmittel statt als austauschbares Alltagsprodukt.

„Natürlich spüren auch kleinere Anbieter die Entwicklungen am Rohstoffmarkt“, so Klim. „Unser Ansatz ist aber nicht, Qualität zu verwässern, sondern transparent zu machen, warum sorgfältig ausgewählter und handwerklich gerösteter Kaffee seinen Wert hat.“

Kaffeestudio.at richtet sich an Kundinnen und Kunden, die Kaffee bewusst genießen möchten. Neben dem Geschmack stehen dabei auch Frische, Röstprofil und eine bekömmliche Tasse Kaffee im Mittelpunkt.

Der Wiener Online-Shop bietet ausgewählte Kaffeespezialitäten, darunter säurearme, traditionell auf Holzfeuer geröstete Sorten. Weitere Informationen finden sich unter https://kaffeestudio.at.

Mehr über handwerklich gerösteten Kaffee erfahren

Kaffeestudio.at zeigt, worauf es bei hochwertigem Kaffee ankommt. Von ausgewählten Bohnen über schonende Röstung bis zum bewussten Genuss.

Rückfragen & Kontakt

Kaffeestudio Spezialitäten | Kaffeestudio.at
Ing. Alexander Klim
Telefon: +4366499700685
E-Mail: [email protected]
Website: https://kaffeestudio.at

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