Barbara Wolschek erhält den Axel Corti-Preis 2026

Wien (OTS) -

Der im Rahmen des 58. Fernsehpreises der Erwachsenenbildung von der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) vergebene Axel Corti-Preis geht dieses Jahr an die Journalistin Barbara Wolschek. Das entschied eine Jury, die sich aus Vertreter*innen der preisstiftenden Verbände, Journalist*innen und Medienexpert*innen zusammensetzt.

Barbara Wolschek prägt seit 1998 die internationale Berichterstattung des ORF. Nach einem Studium in Publizistik, Politikwissenschaft und Arabistik führt sie ihre erste Reise als Sonderkorrespondentin nach Schweden. Seither begleitet sie die Österreicher*innen durch die prägendsten Ereignisse der jüngeren Geschichte: von den Anschlägen des 11. September 2001 in den USA über die Berichterstattung zu verschiedenen internationalen Wahlen, dem Irakkrieg und dem Libanonkrieg bis hin zu ihren Einsätzen in Konfliktgebieten wie Syrien, Israel und der Türkei. 2024 kehrt sie für den ORF nach Washington zurück – ein Jahr, in dem sie zudem für die Sendung „75 Jahre Menschenrechte“ für den Fernsehpreis der Erwachsenenbildung nominiert war. Mit ihrer Arbeit trägt sie dazu bei, dass globale Zusammenhänge für alle verständlich werden.

Jurysprecher John Evers betont: „In Zeiten, in denen Fake News und Unsicherheit die öffentliche Debatte prägen, braucht es Stimmen wie Barbara Wolschek: Expert*innen, die vor Ort sind, den Überblick behalten und mit klarer, unaufgeregter Analyse Orientierung geben.“

Vergeben wird der Axel Corti-Preis und die Fernsehpreise der Erwachsenenbildung von den zehn Verbänden der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ), das sind die Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich, das Berufsförderungsinstitut Österreich, der Büchereiverband Österreichs, das Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, das Ländliche Fortbildungsinstitut Österreich, der Ring Österreichischer Bildungswerke, die Volkswirtschaftliche Gesellschaft Österreich, der Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung, der Verband Österreichischer Volkshochschulen und das Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich.

Die Preisüberreichung des Axel Corti-Preises findet am 25. Juni 2026 im ORF RadioKulturhaus in Wien statt, bei der auch die Preisträger*innen der 58. Fernsehpreise der Erwachsenenbildung bekanntgegeben werden. Wir bitten um Anmeldung zur Preisüberreichung per E-Mail an [email protected].

58. Fernsehpreise der Erwachsenenbildung

Datum: 25.06.2026, 18:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: ORF RadioKulturhaus

URL: https://www.medienpreise.at/