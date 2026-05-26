AK Preismonitor: „Eiszeit“ im Geldbörsel – Eis, Reis, Linsen, Kaffee & Co. in Österreich viel teurer als in Deutschland!

Wien (OTS) -

Einkaufen ist in Österreich um durchschnittlich rund 26 Prozent teurer als in Deutschland. Einzelne Marken-Produkte kosten sogar fast ums Doppelte mehr. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor von Anfang Mai bei 69 verglichenen, identen Marken-Lebensmitteln in vier Online-Supermärkten in Österreich und Deutschland.

„Die AK Preisvergleiche zeigen regelmäßig einen Österreich-Aufschlag. Diese Praxis gehört abgestellt – dafür setzt sich die AK schon seit langem vehement ein – auch auf EU-Ebene“, sagt Gabriele Zgubic, Leiterin AK Konsument:innenpolitik. „Darum begrüßen wir ausdrücklich, dass es sowohl im österreichischen Regierungsprogramm als auch in der EU-Binnenmarktstrategie endlich ein Bekenntnis dazu gibt, diesen Aufschlag abzuschaffen und die Konsument:innen in Österreich nicht länger zu benachteiligen.“

Teures Pflaster Österreich – So viel mehr kostet ein und dasselbe Produkt in österreichischen Online-Shops. Zehn Beispiele (Brutto-Durchschnittspreise in Euro)

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Produkt1)/Marke Ö D Differenz2)

Crunchips Paprika/Lorenz (150 g) 2,89 1,50 93 %

Kaffeepads/Lavazza (18 Stück) 5,49 2,99 84 %

Spaghetti Carbonara/Maggi Fix (35 g) 1,39 0,79 76 %

Calippo Cola Eis/Eskimo (525 ml) 6,79 3,99 70 %

Cerealien Cini Minis/Nestle (375 g) 3,79 2,49 52 %

Steinofen Pizza Salami/Wagner (320 g) 3,99 2,63 52 %

Frischkäse/Bresso (150 g) 2,64 1,75 51 %

Linsen/Bonduelle (400 g) 2,19 1,45 51 %

Basmati Reis Beutel/Ben’s (500 g) 4,49 3,14 43 %

Passierte Tomaten/Pomito (500 g) 1,99 1,39 43 %

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1) genaue Produktbezeichnung: wien.arbeiterkammer.at/preismonitor; 2) gerundet

56 von 69 (81 Prozent) verglichenen Lebensmitteln sind in Österreich teurer als in Deutschland, sieben (zehn Prozent) billiger und sechs (neun Prozent) kosten in beiden Ländern gleich viel.

Auch netto, also ohne Umsatzsteuer, kosten idente Marken-Lebensmittel in Österreich im Durchschnitt um rund 22 Prozent mehr als in Deutschland.

Zum Preismonitor: Die AK hat zwischen 04. und 05. Mai 69 idente Marken-Lebensmittel in den österreichischen Online-Supermärkten Billa und Interspar sowie in den deutschen Online-Shops Rewe und Globus erhoben. Alle Preise wurden inklusive Mehrwertsteuer erhoben (Österreich 10 bzw. 20 Prozent; Deutschland 7 bzw. 19 Prozent). Die AK hat auch einen Netto-Preisvergleich durchgeführt. Aktionen sind berücksichtigt, nicht aber Kund:innenkarten-Vorteilspreise oder Mengenrabatte.

SERVICE: Den AK Preismonitor Marken-Lebensmittel in Österreich und Deutschland finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/preismonitor.