IGGÖ gratuliert zum Opferfest 2026 und ruft zu Solidarität, Frieden und Menschlichkeit auf

Wien (OTS) -

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) freut sich, das bevorstehende Opferfest, auch bekannt als Eid al-Adha, vom 27. bis zum 30. Mai 2026 bekanntzugeben.

Das Opferfest zählt zu den höchsten Feiertagen im Islam und markiert den Höhepunkt der Pilgerfahrt nach Mekka, der Hadsch. Es erinnert an die Geschichte des Propheten Ibrahim (Abraham) und steht für Vertrauen in Gott, Hingabe, Verantwortung und Mitmenschlichkeit.

Präsident Ümit Vural erklärt dazu: „Das Opferfest erinnert uns daran, dass wahrer Glaube nicht in Worten allein besteht, sondern sich in Mitgefühl, Verantwortung und Menschlichkeit zeigt. Die Botschaft Ibrahims ist eine Erzählung über Vertrauen, Barmherzigkeit und die Bereitschaft, das Ego zu überwinden und dem Guten näherzukommen.“

In einer Zeit, die von Kriegen, gesellschaftlichen Spannungen, wachsender Armut und globalen Krisen geprägt ist, gewinnt diese Botschaft besondere Bedeutung. Millionen Menschen weltweit leben unter Gewalt, Vertreibung, Hunger oder Einsamkeit. Das Opferfest ruft daher nicht nur zur familiären Freude auf, sondern auch zur Solidarität mit jenen, die Leid erfahren.

Die IGGÖ erinnert daran, dass das Opferfest untrennbar mit sozialer Verantwortung verbunden ist: Bedürftige zu unterstützen, Hoffnung zu schenken und aktiv zu einer friedlichen und gerechten Gesellschaft beizutragen.

„Unsere Welt braucht heute mehr denn je Menschen, die Brücken bauen statt Mauern errichten. Es braucht Menschen, die Empathie zeigen, Frieden stiften und Verantwortung füreinander übernehmen“, so Vural weiter. Das Statement in voller Länge finden Sie hier.

Auch in Österreich sei diese Haltung von besonderer Bedeutung: für ein respektvolles Zusammenleben, gegenseitige Achtung und eine Gesellschaft, in der Würde und Menschlichkeit gelebt werden.

Die Tage des Opferfestes machen zudem die universelle Botschaft der Hadsch sichtbar:

Vor Gott sind alle Menschen gleich: unabhängig von Herkunft, Sprache oder sozialem Status. Millionen Menschen vereinen sich in Mekka in der gemeinsamen Sehnsucht nach spiritueller Verbundenheit mit ihrem Schöpfer, Frieden und Barmherzigkeit.

Die IGGÖ gratuliert allen PilgerInnen, die in diesem Jahr die Hadsch vollziehen konnten und wünscht ihnen eine gesegnete Rückkehr. Möge Allah alle Gebete und Bemühungen annehmen.

Möge dieses Opferfest Frieden, Hoffnung und Zusammenhalt stärken.

Eid Mubarak!