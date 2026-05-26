ÖAMTC: Erhebliche Staus wegen Sperre der Brennerstrecke (+Grafik)

Wien (OTS) -

Am 30. Mai sollten Autofahrende die Durchfahrt durch Tirol unbedingt meiden, empfehlen die ÖAMTC-Expert:innen. An diesem Tag werden die Brenner Autobahn (A13) zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brennerpass, die begleitende Brenner Straße (B182) und die Ellbögener Straße (L38) wegen Abhaltung einer Versammlung für den gesamten Verkehr von 11:00 bis 19:00 Uhr gesperrt. Ausgenommen Ziel- und Quellverkehr. Kilometerlange Staus in und um Tirol werden die Folge sein.

Zwtl.: Brenner Autobahn auch in Südtirol gesperrt

Von 10:30 bis 20:00 Uhr wird auch in Südtirol die Brenner Autobahn, A22, ab der Mautstelle Sterzing Richtung Norden für alle Fahrzeuge gesperrt. Bei starker Staubildung wird die Schließung der Autobahn auf Brixen, Klausen oder Bozen verlegt. Ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen tritt bereits um 07:00 Uhr in Kraft. Die ÖAMTC-Expert:innen befürchten auch hier kilometerlangen Stillstand.

Zwtl.: Es gibt defacto keine Alternativstrecken

Mögliche großräumige Ausweichrouten (etwa Tauern oder Pyhrn Autobahn) werden - u.a. wegen des Urlauberschichtwechsels - heillos überlastet sein, so der ÖAMTC. Auf der Tauern Autobahn (A10) werden in Salzburg zusätzlich Abfahrtssperren verhängt, die streng kontrolliert werden. Hier muss „glaubhaft gemacht werden“, Ziel- oder Quellverkehr zu sein. Das muss etwa durch Buchungs-, Arbeitgeber-, Termin- oder Liefer-bestätigungen belegbar sein. „Wer sich auf der reinen Durchreise etwa auf dem Weg nach Italien oder Kroatien befindet, darf die Autobahn nicht verlassen, um einem Stau auszuweichen. Das bloße Tanken gilt nicht als Zielverkehr, wenn es nur zur Umgehung der Sperre genutzt wird“, warnen die ÖAMTC-Expert:innen,

Andere Verbindungen, wie Felbertauern oder Reschenpass (zudem wegen Bauarbeiten an der Kanzelgalerie nur einspurig mit Ampelregelung befahrbar), werden die Verkehrsströme nicht aufnehmen können.

Großräumig über die Schweiz auszuweichen ist etwa über St. Gotthard oder San Bernadino möglich. Aber auch hier wird es eng. Auf beiden Verbindungen, sowie auch auf der Rheintal Autobahn (A14) werden längere Staus nicht ausbleiben.

Zwtl.: Staus in Tirol erwartet - Tipp: Fahrten verschieben, zeitlich ausweichen

Alle wichtigen Verbindungen in Tirol - Inntal Autobahn (A12), Fernpassstrecke (B179), Seefelder Straße (B177), Reschen Straße (B180), Achensee Straße (B181) oder auch Felbertauern Straße (B108) - werden höchstwahrscheinlich überlastet sein.

Der ÖAMTC appelliert an alle Autofahrenden, an diesem Tag von Fahrten durch oder nach Tirol unbedingt abzusehen. Auch am Vortag und dem Tag nach der Blockade muss mit deutlich höherem Verkehrsaufkommen gerechnet werden.

AVISO an die Redaktionen: Eine Grafik zu den möglichen Alternativen ist unter 87.167.100 (3733×2812) abrufbar (Grafik honorarfrei, Quelle: ÖAMTC).

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/apps und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Forts. mögl.)

Lasser/Römer