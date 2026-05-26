Rekordbeteiligung beim Landesjugendsingen 2026

St. Pölten (OTS) -

Mehr als 3.000 Kinder und Jugendliche traten beim Landesjugendsingen 2026 im Auditorium Grafenegg auf. Insgesamt 97 Chöre machten an vier Tagen das Auditorium zum Zentrum des jungen Chorgesanges im Land. „Dort wo die Stars der internationalen Bühnen auftreten, zeigten Kinder und Jugendliche und deren engagierte Chorleiterinnen und Chorleiter in 97 niederösterreichischen Chören ihre eindrucksvollen Leistungen. Diese Rekordbeteiligung zeigt: Niederösterreich ist das Land der Kinder- und Jugendchöre“, sagt Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

In insgesamt zehn Konzerten stand für die jungen Sängerinnen und Sänger das „Erlebnis Chorkonzert“ im Vordergrund. Gerade für die Chorleiterinnen und Chorleiter war jedoch auch die Bewertung durch eine hochkarätige Fachjury, der auch Erwin Ortner und die Sängerin Monika Ballwein angehörten, unter dem Vorsitz von Fachinspektor Andreas Gruber, wichtige Standortbestimmung ihrer Arbeit. Diese fachkundige Bewertung ist Ausdruck der Stärken und Potentiale der Chöre und daher sehr wertvoll für die weitere Entwicklung.

„Ergänzend zum Landesjugendsingen präsentieren sich zwischen März und Juni 2026 in allen Regionen Niederösterreichs Jugendchöre in mehr als 30 Bezirksjugendsingen. Dabei können die Chöre einer breiten Öffentlichkeit in Konzerten ihr großes musikalisches Engagement und Können zeigen“, so Teschl-Hofmeister. Beim Bezirksjugendsingen gibt es keine Bewertung durch eine Jury, es steht nur die Freude am Singen im Mittelpunkt.

Durch engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die mit Unterstützung der Bildungsdirektion für NÖ die Auftritte erarbeiten, ist dieses enorme Programm umsetzbar. Für mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche und noch viel mehr Zuhörerinnen und Zuhörer wird dadurch Freude an junger Chormusik „live“ erlebbar.

Teschl-Hofmeister ist vom Wert dieser musikalischen Großveranstaltung des NÖ Landesjugendreferates und der Bildungsdirektion für NÖ überzeugt: „Mit dem Niederösterreichischen Landesjugendsingen und den Bezirksjugendsingen stehen mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche mit großer Begeisterung auf den Bühnen unseres Landes und damit im Blickpunkt einer breiten Öffentlichkeit. Ich danke allen Chorleiterinnen und Chorleitern, die sich dieser großen pädagogischen Aufgabe gestellt haben und damit jungen Menschen und uns als Publikum Freude bereiten.“

Teilnahmeberechtigt am österreichischen Jugendsingen sind schulische und außerschulische Ensembles und Chöre bis zu einem Alter von 26 Jahren. Die besten NÖ Jugendchöre nehmen in der Folge am Bundesjugendsingen vom 29. Juni bis zum 1. Juli 2026 in Linz teil.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]