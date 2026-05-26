Größenwahn & Respekt" – Wie Niceshops 169 Mio.€ Umsatz macht

Wien (OTS) -

Niceshops-CEO Christoph Schreiner spricht im aktuellen 123C Podcast offen über die härteste Krise in der 19-jährigen Unternehmensgeschichte und den daraus entstandenen Turnaround. 2024 musste das steirische E-Commerce-Unternehmen rund 130 Mitarbeitende entlassen – etwa 20 Prozent der Belegschaft. Ein Jahr später meldet Niceshops mit 169 Millionen Euro Umsatz und 8 Millionen Euro EBITDA ein Rekordergebnis.

„Eine Kombination aus Größenwahn und Respekt vor dem Mitbewerber", beschreibt Schreiner die Erfolgsformel im Gespräch mit Harald Grabner. Statt eines Schuldenschnitts setzte das Unternehmen auf radikale Transparenz, eine konsequente Fokussierung auf das Kerngeschäft und eine intensive Restrukturierung gemeinsam mit den Banken.

Der gebürtige Steirer Christoph Schreiner ist einer von mehreren Geschäftsführern bei Niceshops und seit 2015 im Unternehmen. Mit über 400 Mitarbeitenden, mehr als 1,5 Millionen Artikeln und bis zu 15.000 versendeten Paketen pro Tag zählt Niceshops aus der Steiermark zu den größten E-Commerce-Unternehmen Österreichs. Die Exportquote beträgt 88 Prozent, beliefert werden über 80 Länder weltweit.

Schreiner verweist auf eine strategische Partnerschaft mit Drogerie Müller: Was als zufälliger Besuch der Müller-Familie in Bad Gleichenberg begann, mündete nach einer „hemdsärmeligen" Due Diligence in eine 26-prozentige Beteiligung. Beide Unternehmen kooperieren heute eng in Operations, Content und Produktdaten.

Im Mittelpunkt der Episode steht das ungewöhnliche CEO-Führungsmodell von Niceshops. Entscheidungen werden nicht im Konsens, sondern nach dem Konsent-Prinzip getroffen – eine Maßnahme wird umgesetzt, solange kein schwerwiegender Einwand vorliegt. Schreiner spricht in diesem Zusammenhang augenzwinkernd von einem „weiblichen Unternehmen", in dem er selbst „Geschäftsführerin" sei.

Deutliche Worte findet der Niceshops-CEO zum Thema Amazon: „Amazon ist für uns ein negatives Role Model" – nicht wegen des Geschäftsmodells, sondern wegen der Unternehmenskultur. Niceshops setzt bewusst auf über 20 Nischen-Onlineshops, eine Fulfillment-Lösung für Shopify-Händler namens „steve" sowie auf die hauseigene „Be Nice"-Kultur mit Peer Recruiting und Transparenz als zentralen Werten.

Abschließend formuliert Schreiner einen klaren Appell an den Mittelstand: „Die Frage ist nicht, ob ihr digitalisiert – sondern wie ehrlich ihr mit euch selbst seid." Seine Empfehlung: Software müsse sich an Prozessen orientieren, nicht umgekehrt, und KI sei kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug zur Befähigung von Mitarbeitenden.

Der 123C Podcast von 123Consulting & 123C Digital Consulting behandelt seit 2023 Themen rund um digitale Transformation, Innovation und Leadership für Führungskräfte und Entscheider:innen.

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Weitere Infos zu Christoph Schreiner und Niceshops:

https://www.niceshops.com

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