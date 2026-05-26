Generali stellt Redion vor – die neue Marke der führenden globalen Care-Plattform der Gruppe

Wien (OTS) -

Die Europäische Reiseversicherung, Europ Assistance und Generali Employee Benefits werden in Österreich mit 1.1.2027 zu Redion.

Mit einem jährlichen Geschäftsvolumen von 5,8 Milliarden Euro, mehr als 12.000 Mitarbeiter_innen und Aktivitäten in über 190 Ländern ist Redion weltweit die Nummer 1 im Bereich Employee Benefits und die Nummer 2 im Bereich Assistance und Reiseversicherung.

Die Generali Group stellt heute Redion vor: eine neue Marke für ihre globale Care-Plattform, die die Aktivitäten von Europ Assistance, der Europäischen Reiseversicherung und Generali Employee Benefits (GEB) unter einer einheitlichen Identität und einem gemeinsamen Angebot zusammenführt. Nachdem Redion innerhalb von Generali Care bereits seit fast drei Jahren als integrierte Einheit agiert, erhält die Plattform nun die Marke, die ihrer Entwicklung gerecht wird – eine Marke, die die außergewöhnliche Arbeit würdigt, die bereits geleistet wurde, und für die Welt sichtbar macht, was Kund_innen und Partner_innen seit Jahren erleben. Antoine Parisi, CEO des Generali CARE Hub, wird Redion als Group CEO führen.

Mit mehr als 12.000 Mitarbeiter_innen, Aktivitäten in über 190 Ländern und einem jährlichen Geschäftsvolumen von 5,8 Milliarden Euro (GJ 2025) ist Redion – nach der Übernahme des Swiss Life Network Anfang 2026 – weltweit die Nummer 1 im Bereich Employee Benefits und die Nummer 2 im Bereich Assistance und Reiseversicherung. Die Plattform betreut multinationale Unternehmen, globale Reiseunternehmen, Finanzinstitute und deren Endkund_innen und bietet Leistungen in den Bereichen Reiseversicherung, Notfall- und medizinische Assistance, Mitarbeiterschutz (Leben, Invalidität, Unfall, Gesundheit), Gesundheits- und Mobilitätslösungen sowie globale B2B2C-Programme und Embedded-Insurance-Lösungen für Finanzinstitute, Reiseplattformen und multinationale Arbeitgeber.

Giulio Terzariol, Direttore Generale – Group Deputy CEO der Generali Group: „ Redion ist Ausdruck dessen, was Generali Care bereits geworden ist: eine globale, integrierte Plattform, die speziell dafür entwickelt wurde, umfassende Fürsorge in allen Bereichen des Lebens der Menschen zu bieten. Ganz im Einklang mit unserer Strategie ‚Lifetime Partner 27: Driving Excellence‘ und unserem Anspruch, in den Bereichen Schutz, Gesundheit und Unfall führend zu sein, verkörpert Redion einen einfachen, unmittelbaren und ehrlichen Betreuungstandard und vereint komplementäre Kompetenzen in den Bereichen Prävention, Versicherung und Assistance in einem nahtlosen globalen Angebot. ”

Jean-Laurent Granier, CEO der Generali France & Global Business Activities und Vorsitzender von Redion: „ Ich sitze an diesem Tisch in dreifacher Funktion – als Vorsitzender von Redion, als Netzwerkpartner über GEB und als Kunde auf der Assistance-Seite. Aus allen drei Perspektiven ziehe ich dieselbe Schlussfolgerung: Seit einiger Zeit ist die Realität dieser Organisation der Marke, die sie trägt, weit voraus. Die Qualität, die globale Reichweite und die echte Tiefe der Expertise – das ist bereits gelebte Realität und wird von unseren Partner_innen und Kund_innen jeden Tag erlebt. Heute geben wir ihr einfach die Marke, die sie verdient. ”

Eine Marke, die eine bereits voll skalierte Plattform widerspiegelt

Redion basiert auf der komplementären Stärke zweier Branchenführer. Europ Assistance, Begründer der globalen Assistance-Branche vor inzwischen mehr als 60 Jahren, hat ihre Expertise im Lauf der Zeit auf Reiseversicherung, Pannenhilfe und persönliche Dienstleistungen ausgeweitet. GEB, gegründet 1966, ist die globale Plattform für das Humankapital multinationaler Unternehmen und nach der Übernahme des Swiss Life Network Anfang 2026 der unangefochtene weltweite Marktführer im Bereich Employee Benefits. Die Europäische Reiseversicherung ist der größte österreichische Reiseversicherer. Unter Redion werden diese Kompetenzfelder vereint: eine gemeinsame Datenstrategie, gebündelte Investitionen in KI und ein einheitlich hoher Standard über Technologie und operative Exzellenz hinweg – verfügbar für alle Kund_innen und Partner_innen in jedem Markt.

Für bestehende Kund_innen und Partner_innen bleibt alles unverändert. Verträge, Serviceteams, Telefonnummern und SLAs (Service-Level-Agreements) bleiben bestehen. Neu ist die Marke; das Leistungsversprechen ist dasselbe, das seit Jahrzehnten gilt.

Antoine Parisi, Global CEO von Redion: „ Redion steht für den Anspruch unserer Teams, Kund_innen und Partnern weltweit ein erweitertes, integriertes und technologiegestütztes Angebot bereitzustellen. Eine Marke bedeutet eine Datenstrategie, gebündelte Investitionen in KI und einen einheitlich hohen Standard auf unserer Technologieplattform. Der Name Redion setzt weder geografische noch sektorale Grenzen. Was mir wichtig ist: Hinter der Technologie steht ein Netzwerk aus Zehntausenden Ärzt_innen, Pflegekräften, Pannenhelfer_innen sowie lokalen Expert_innen, die persönlich da sind, wenn es wirklich darauf ankommt. Wir sind digital first – und immer menschlich. Alle Kund_innen können sich überall auf der Welt vollständig von Menschen betreuen lassen. Das ist es, was always ready, always on wirklich bedeutet. “

Technologie und KI im Zentrum der Plattform

Redion stellt Technologie, Daten und künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt seiner Entwicklung – mit einem doppelten Ziel: die Geschwindigkeit und Qualität der Leistungen deutlich zu verbessern und zugleich reibungslosere, stärker personalisierte Erlebnisse zu schaffen. Die Plattform entwickelt eigene technologische Lösungen, um das Care-Erlebnis grundlegend weiterzuentwickeln und damit die menschliche Expertise sowie die Partnernetzwerke zu ergänzen, die seit jeher ihr Kern sind. In jeder kritischen Situation – von der medizinischen Rückholung bis zur Verletzung am Arbeitsplatz – unterstützt KI menschliche Entscheidungen, sie ersetzt sie nicht.

Aufbauend auf zwei operativen Werten – Excellence und Easy to work with – verkörpert Redion den Anspruch der Generali Group, der weltweit führende Care-Partner zu sein. Das bedeutet, in jeder Interaktion, für alle Kund_innen und in jedem Land fürsorglich, kollaborativ, agil, verlässlich und kompetent zu handeln.

Die Europäische Reiseversicherung wird Redion

Redion ist durch die Europäische Reiseversicherung seit mehr als 100 Jahren im österreichischen Markt verankert und zählt so zu den etabliertesten Spezialversicherern des Landes. Das Unternehmen ist der größte österreichische Reiseversicherer und verdankt diese führende Stellung der engen Zusammenarbeit mit Vertriebspartner_innen, dem konsequenten Ausbau neuer Vertriebswege sowie dem klaren Fokus auf die Bedürfnisse von Kund_innen und Partner_innen. Auch unter dem neuen Namen werden umfassende Reiseversicherungs- und Serviceleistungen für private und geschäftliche Reisen in Österreich und international angeboten. Der Umsatz als Europäische Reiseversicherung betrug im Jahr 2025 113,7 Millionen Euro.

Für Kund_innen und Partner_innen bringt die Namensänderung keine Änderungen in Bezug auf die aktuellen Abläufe, Deckungen und Kontaktpunkte des Unternehmens mit sich. Die Übergangsphase zur neuen Marke wird schrittweise in den kommenden Monaten erfolgen und mit dem 1. Jänner 2027 vollständig umgesetzt sein.

DIE GENERALI GROUP

Die Generali Group ist eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.

REDION

Redion ist weltweit die Nummer 1 im Bereich Employee Benefits und die Nummer 2 im Bereich Assistance und Reiseversicherung. Der 2026 vorgestellte Name steht für die volle Reife der globalen Care-Plattform, die zuvor unter Generali Care operierte und Europ Assistance sowie Generali Employee Benefits (GEB) zusammenführt. Mit Aktivitäten in mehr als 190 Ländern, über 12.000 Mitarbeitenden und einem jährlichen Geschäftsvolumen von 5,8 Milliarden Euro bietet Redion Leistungen in den Bereichen Reiseversicherung, Notfall- und medizinische Assistance, Mitarbeiterschutz (Leben, Invalidität, Unfall, Gesundheit), Gesundheits- und Mobilitätslösungen sowie globale B2B2C- und Embedded-Insurance-Programme.