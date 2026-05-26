AutoScout24 E-Autos: Mittleres Preissegment am beliebtesten

Wien (OTS) -

Im Vorfeld der Wiener Elektrotagen 2026 präsentiert AutoScout24 aktuelle Marktdaten zur Entwicklung des Gebrauchtwagenmarktes für Elektroautos in Österreich. Der aktuelle AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index zeigt eine deutlich steigende Nachfrage nach gebrauchten Elektrofahrzeugen. Besonders stark wächst das Kaufinteresse im mittleren Preissegment. AutoScout24 ist daher bei den Wiener Elektrotagen vertreten, um über aktuelle Entwicklungen im Markt zu informieren und einen Beitrag zu mehr Transparenz sowie besserer Vergleichbarkeit bei gebrauchten Elektrofahrzeugen zu leisten.

„Elektromobilität entwickelt sich zunehmend vom Nischenthema zur breit akzeptierten Alternative. Gleichzeitig sehen wir weiterhin einen hohen Informationsbedarf bei Themen wie Batteriezustand, Reichweite und langfristigen Betriebskosten. Über diese Themen möchten wir bei den Wiener Elektrotagen informieren und damit Entscheidungsqualität schaffen“, so Nikolaus Menches, Country-Manager von AutoScout24 in Österreich.

Mittleres Preissegment treibt Nachfrage nach gebrauchten E-Autos

Besonders gefragt sind derzeit gebrauchte Elektrofahrzeuge im Preisbereich zwischen 15.000 und 30.000 Euro. Dieses Segment vereint laut AutoScout24 bereits 45 Prozent der gesamten Nachfrage nach gebrauchten E-Autos. Auch darüber hinaus zeigt sich ein breites Interesse über mehrere Preisklassen hinweg. Modelle im Bereich von 30.000 bis 50.000 Euro erreichen einen Anteil von 32 Prozent und sprechen damit Käufer:innen an, die verstärkt auf höherwertige Ausstattung und größere Reichweiten setzen. Im Segment zwischen 5.000 und 15.000 Euro liegt der Anteil bei 11 Prozent und adressiert vor allem preisbewusste Käufer:innen sowie Einsteiger:innen in die Elektromobilität. Das Premiumsegment über 50.000 Euro kommt ebenfalls auf einen Anteil von 11 Prozent und zeigt, dass auch höherpreisige Elektrofahrzeuge eine stabile Nachfrage verzeichnen.

Günstige Fahrzeuge bleiben ein Nischensegment

Das unterste Preissegment unter 5.000 Euro spielt mit einem Anteil von einem Prozent weiterhin eine untergeordnete Rolle. Es bleibt ein Nischenbereich, der vor allem für besonders preisorientierte Käufer:innen relevant ist.

Dynamisches Nachfragewachstum über alle Preissegmente hinweg

Der Blick auf die Dynamik der Nachfrage zeigt im April 2026 gegenüber Jänner 2025 deutliche Wachstumsimpulse über alle Preissegmente hinweg. Neben dem stärksten Plus im mittleren Preissegment zwischen 15.000 und 30.000 Euro (+193 Prozent) verzeichnet auch die Preisklasse zwischen 5.000 bis 15.000 Euro ein starkes Wachstum bei den Interessenten von 163 Prozent. Fahrzeuge zwischen 30.000 und 50.000 Euro verzeichnen ein Wachstum von 135 Prozent, während das Premiumsegment über 50.000 Euro mit einem Plus von 76 Prozent ebenfalls klar zulegt. Selbst im kleinsten Preissegment unter 5.000 Euro zeigt sich mit 67 Prozent ein merklicher Nachfrageanstieg. Insgesamt verdeutlichen diese Entwicklungen, dass die Elektromobilität in allen Preisklassen zunehmend an Relevanz gewinnt und sich die Nachfragebasis weiter verbreitert.

AutoScout24 bei den Wiener Elektrotagen vertreten

Die Wiener Elektrotagen finden von 29. bis 31. Mai 2026 am Wiener Rathausplatz statt. AutoScout24 ist dort gemeinsam mit Merbag und AVILOO im „Home of Electro“ vertreten und informiert über aktuelle Entwicklungen im Markt für gebrauchte Elektroautos sowie über Transparenz und Batteriebewertung beim Fahrzeugkauf.

„Die Entwicklung zeigt vor allem, dass Elektromobilität zunehmend im Gebrauchtwagenmarkt angekommen ist. Gleichzeitig bleiben viele Interessierte beim Kauf gebrauchter Elektroautos noch zurückhaltend. Mehr Information ist deshalb entscheidend, um den Mobilitätswandel schneller voranzutreiben“, so Nikolaus Menches.

Eine detaillierte Tabelle finden Sie im Anhang!