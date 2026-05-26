Internationale Spitzenmedizin trifft Politik in Salzburg - Rekordteilnahme beim größten Herzkongress Österreichs

Salzburg (OTS) -

Von 27. bis 30. Mai 2026 wird Salzburg zum Zentrum der internationalen Herzmedizin: Die Jahrestagung der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG) bringt mehr als 1.000 nationale und internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen und verzeichnet damit eine Rekordbeteiligung. Der Kongress gilt als größtes landesweites Treffen der Herzmedizin (Kardiologie) in Österreich und zählt zu den bedeutendsten kardiologischen Fachveranstaltungen im deutschsprachigen Raum.

Kardiologie wappnet sich für die großen Herausforderungen der Zukunft

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nach wie vor die häufigste Todesursache in Österreich. Mehr als 30.000 Menschen sterben, hierzulande jährlich daran. Neben Prävention und Versorgung werden am Kongress neue digitale Früherkennungssysteme und moderne KI-gestützte Therapien diskutiert. Der von der Europäischen Union Ende letzten Jahres initiierte EU "Safe Hearts Plan” soll diese Maßnahmen flächendeckend integrieren und die Herzkreislaufsterblichkeit in Europa deutlich senken.

Somit stehen im Fokus der diesjährigen Tagung, die großen Herausforderungen der modernen Herzmedizin: die Umsetzung dieses europäischen Plans in Österreich, innovative Technologien zur Bewältigung der „Herzepidemie“ und Stärkung der Herzkreislauf-Gesundheit in Österreich sowie u. a. auch die Förderung von Frauen in kardiologischen Gesundheitsberufen.

Hochrangige medizinische und politische Prominenz in Salzburg erwartet

Zu den hochrangigen internationalen Gästen zählen zwei der weltweit bekanntesten Persönlichkeiten der Kardiologie (Herzmedizin): die Präsidentin des American College of Cardiology (ACC), Roxana Mehran aus New York, sowie der Präsident der European Society of Cardiology (ESC), Thomas Lüscher. Beide repräsentieren die größten kardiologischen Fachgesellschaften der Welt und werden zentrale wissenschaftliche Vorträge und Diskussionen in Salzburg halten. Auch politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger werden in Salzburg erwartet, darunter Landeshauptfrau Karoline Edtstadler sowie der ÖGK Vorsitzende Peter McDonald. Ihre Teilnahme unterstreicht die wachsende gesundheitspolitische Bedeutung der Herzmedizin in Österreich.

Die Rolle der Frau in der Herzmedizin wird gestärkt

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Frauen in der Herzmedizin. In diesem Zusammenhang findet eine hochkarätige Diskussion mit Roxana Mehran statt, die international als eine der bedeutendsten Kardiologinnen gilt und sich seit Jahren für Chancengleichheit in der Medizin engagiert.

„Die Jahrestagung 2026 ist der wichtigste kardiologische Kongress Österreichs. Die Rekordteilnahme sowie die Präsenz internationaler Spitzenexpertinnen und -experten und hochrangiger Vertreter aus Politik und Gesundheitswesen zeigen eindrucksvoll die starke Stellung der Herzmedizin in Österreich“, betont Daniel Scherr Präsident der ÖKG. „Gerade angesichts der Tatsache, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterhin die Todesursache Nummer eins sind, braucht es gemeinsame Strategien, Innovation und internationale Zusammenarbeit.“

Medienakkreditierung

Die Jahrestagung der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft findet von 27. bis 30. Mai 2026 im Salzburg-Congress, Auerspergstraße 6 5020 Salzburg statt und ist nach Voranmeldung für Medienvertreter/-innen am Donnerstag, den 28. Mai 2026 zwischen 10:00 und 18:45 zugängig. Die ÖKG freut sich auf Ihr Kommen!

Datum: 28.05.2026

Art: Gesellschaft

Ort: Salzburg-Congress

Auerspergstraße 6

5020 Salzburg

Österreich