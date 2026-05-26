  • 26.05.2026, 08:48:32
  • /
  • OTS0021

Wien: 1,7 Mio. Nächtigungen im April, März-Umsatz bei 95,6 Mio. Euro

Wien (OTS) - 

Im heurigen April wurden in Wien rund 1,7 Millionen Gästenächtigungen (-4%) gezählt. Seit Jahresbeginn wurden rund 5,6 Millionen Nächtigungen verzeichnet (+4%). Der Netto-Nächtigungsumsatz der Beherbergungsbetriebe betrug im März rund 95,6 Millionen Euro (+10%). Zwischen Jänner und März erwirtschafteten die Betriebe einen Nächtigungsumsatz von rund 236,6 Millionen Euro (+5%).

Den April 2026 schloss Wien mit 1.725.000 Nächtigungen und einem Minus von 4% zum Vergleichsmonat 2025 ab. Im bisherigen Jahresverlauf verzeichnete die Bundeshauptstadt 5.584.000 Übernachtungen – das bedeutet einen Zuwachs von 4% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 1.069.000 Übernachtungen (+6%) im April führt Österreich die Liste der Top-10-Märkte im bisherigen Jahresverlauf an, gefolgt von Deutschland (1.023.000, +10%), Italien (355.000, +4%), den USA (280.000, +7%), Großbritannien (206.000, -1%), Spanien (174.000, -2%), Frankreich (149.000, -1%), der Schweiz (125.000, +7%), der Türkei (125.000, +19%) und Polen (122.000, -5%).

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im März 95.587.000 Euro – das entspricht einem Plus von 10% zum Vergleichsmonat 2025. Zwischen Jänner und März konnten die Betriebe 236.575.000 Euro an Nächtigungsumsatz erwirtschaften, das sind um 5% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im April rund 71% (4/2025: rd. 77%), jene der Betten 55% (4/2025: 59,2%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis April) lag die Zimmerauslastung bei rund 58% (1-4/2025: rd. 59%), die Bettenauslastung bei 45,1% (1-4/2025: 45,4%). Insgesamt waren im April rund 84.500 Hotelbetten in Wien verfügbar – das waren um etwa 3.600 Betten mehr, als im April 2025 angeboten wurden.

Diese Medien-Info inkl. Tabelle als File zum Download finden Sie hier.

Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobene Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell

Rückfragen & Kontakt

WienTourismus
Corporate Public Relations
[email protected]

Marie-Therese Tropsch
Tel. 43 1 211 14 – 117
[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

WienTourismus
Corporate Public Relations
[email protected]

Marie-Therese Tropsch
Tel. 43 1 211 14 – 117
[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright