Wien: 1,7 Mio. Nächtigungen im April, März-Umsatz bei 95,6 Mio. Euro

Wien (OTS) -

Im heurigen April wurden in Wien rund 1,7 Millionen Gästenächtigungen (-4%) gezählt. Seit Jahresbeginn wurden rund 5,6 Millionen Nächtigungen verzeichnet (+4%). Der Netto-Nächtigungsumsatz der Beherbergungsbetriebe betrug im März rund 95,6 Millionen Euro (+10%). Zwischen Jänner und März erwirtschafteten die Betriebe einen Nächtigungsumsatz von rund 236,6 Millionen Euro (+5%).

Den April 2026 schloss Wien mit 1.725.000 Nächtigungen und einem Minus von 4% zum Vergleichsmonat 2025 ab. Im bisherigen Jahresverlauf verzeichnete die Bundeshauptstadt 5.584.000 Übernachtungen – das bedeutet einen Zuwachs von 4% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 1.069.000 Übernachtungen (+6%) im April führt Österreich die Liste der Top-10-Märkte im bisherigen Jahresverlauf an, gefolgt von Deutschland (1.023.000, +10%), Italien (355.000, +4%), den USA (280.000, +7%), Großbritannien (206.000, -1%), Spanien (174.000, -2%), Frankreich (149.000, -1%), der Schweiz (125.000, +7%), der Türkei (125.000, +19%) und Polen (122.000, -5%).

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im März 95.587.000 Euro – das entspricht einem Plus von 10% zum Vergleichsmonat 2025. Zwischen Jänner und März konnten die Betriebe 236.575.000 Euro an Nächtigungsumsatz erwirtschaften, das sind um 5% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im April rund 71% (4/2025: rd. 77%), jene der Betten 55% (4/2025: 59,2%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis April) lag die Zimmerauslastung bei rund 58% (1-4/2025: rd. 59%), die Bettenauslastung bei 45,1% (1-4/2025: 45,4%). Insgesamt waren im April rund 84.500 Hotelbetten in Wien verfügbar – das waren um etwa 3.600 Betten mehr, als im April 2025 angeboten wurden.

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