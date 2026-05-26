Marktamt: „Darf´s ein bisserl mehr sein?“

Wien (OTS) -

Wiens Märkte haben mehr Besucher*innen als je zuvor. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil sind vom Ergebnis begeistert. Es bestätigt gemeinsame Bemühungen: ein Top-Angebot der Marktstandler*innen, das abwechslungsreiche Kulturangebot und die laufende Verbesserung der Infrastruktur sorgen für diesen enormen Zuwachs.

Wiens Märkte boomen – die vom Marktamt jährlich durchgeführte Evaluierung der Besucher*innenzahlen unterstreicht diesen Trend eindrucksvoll: Bei der jährlichen Besucher*innenfrequenzzählungen wurden im Mai 2026 pro Woche 696.167 Menschen gezählt. Hochgerechnet auf das Jahr ergibt dies ca. 36,2 Mio. Kund*innen auf Wiens Märkten. Das entspricht einer Steigerung von 10,4 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die beliebtesten Märkte sind der Brunnenmarkt und der Naschmarkt mit 110.000 Besucher*innen pro Woche. Allein am Dach vom Marktraum tummeln sich zu Spitzenzeiten mehr als 2.500 Menschen pro Stunde. Das Konzept mit neuen Betrieben mit regionalen Lebensmitteln aus feinen Produktionen ist voll aufgegangen. Der Naschmarkt konnte dadurch mit einer Frequenzsteigerung von 37 Prozent punkten.

Auch sehr starke Zuwächse verzeichnen diesmal der Meidlinger Markt (+46 %) der Floridsdorfer Markt (31 %), der Sonnbergmarkt (+32 %) in Döbling, und auch der Viktor-Adler-Markt konnte sein ohnehin hohes Besucher*innenniveau nochmals um 12 % steigern.

„Die Entwicklung der Wiener Märkte ist eine echte Erfolgsgeschichte und wir haben viele wichtige Schritte gemeinsam gesetzt: Mit der Langen Nacht der Märkte, die das Marktamt jährlich veranstaltet, haben wir ein beliebtes jährliches Highlight entwickelt. Auch sonst gibt es laufend Veranstaltungen und Kulturangebote: Sommerkinos, Theatergruppen, sogar die Wiener Symphoniker waren neulich am Brunnenmarkt. Unsere Märkte sind heute lebendige Grätzlzentren, die Kulinarik, Nahversorgung und Gemeinschaft verbinden. Diesen Weg werden wir fortsetzen und mit frischen Ideen weiter für Aufschwung auf Wiens Märkten sorgen,“ freut sich die für die Märkte zuständige Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Zahlreiche Events auf den Märkten – Lange Nacht der Märkte am 4. September

Für großen Andrang sorgen regelmäßig die vom Marktamt organisierten Events. Allen voran die Lange Nacht der Wiener Märkte, die heuer am 4. September bereits zum fünften Mal stattfinden wird. Aber auch Halloween am Schlingermarkt, der Krampusslauf am Karmelitermarkt und die Familienfeste am Schlinger- und am Volkertmarkt werden wieder zahlreich das Publikum anlocken. Auch die beliebten Sommermärktekinos gehören schon zu den Klassikern unter den Veranstaltungen vom Wiener Marktamt.

Aktuell hat das Marktamt im Rahmen des Eurovisions Song Contests in Wien den „EMC - Eurovisions Markt Contest“ veranstaltet, der rund 31.500 Besucher*innen auf den Vorplatz des Marktraums am Naschmarkt lockte und damit zu einem vollen Erfolg wurde.

„Unter dem Motto „Darf`s ein bisserl mehr sein?“ lässt sich das Marktamt immer etwas Neues einfallen, um auf unsere tollen Märkte aufmerksam zu machen. Mit den spannenden Events und dem fantastischen Angebot bauen wir den Kund*innenstamm sukzessive weiter aus. Frischeste Lebensmittel gemeinsam mit einem großartigen Kulturangebot bilden ein harmonisches Duo“, erklärt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Vielzahl von Maßnahmen erhöhen Besucher*innenfrequenz

Eine Begründung für die starken Zuwächse auf den Märkten ist – neben dem Topangebot der Standler*innen und dem Kulturangebot – sicher auch in den Verbesserungen der Infrastruktur in den vergangenen Jahren zu finden. So wurden am Brunnenmarkt und Yppenplatz neue Bäume gepflanzt, das coole Ambiente zusammen mit dem tollen Angebot bewertet das Time-Travel-Magazin unter den Top 50 der hippsten Plätze Europas. In Floridsdorf entstand der coolste Markt Wiens. Das klimafitte Vorzeigeprojekt am Schlingermarkt mit der Neugestaltung der Oberfläche, der Errichtung von Grünoasen und der schattenspendenden Nexorade stellt einen weiteren Meilenstein zur Attraktivierung des Marktes dar. Der beliebte Kutschkermarkt in Währing wurde über die neugestaltete Schulgasse hinaus um weitere vier fixe Stände vergrößert, am ebenfalls vergrößerten Bauernmarkt gibt es neue Bäume und viele gemütliche Sitzmöglichkeiten. Der Viktor-Adler-Markt wurde um zusätzliche mobile Stände erweitert und auf dem Naschmarkt haben die Kund*innen dank Marktraum noch mehr Auswahl an regionalen Schmankerln.

Weitere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.