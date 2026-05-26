Gegen Verschwendung: Tankstellen spenden täglich Lebensmittel

Wien (OTS) -

Wien, 26.5.26 – „Wir zeigen, wie leicht es ist, Gutes zu tun,“ sagt Andreas Gunacker, Obmann der Garagen, Tankstellen und Serviceunternehmungen. Die Fachgruppe hat ein neues Projekt aufgesetzt, das nach einer erfolgreichen Pilotphase nun dauerhaft aufrecht ist: Bereits 37 Wiener Tankstellen spenden jeden Tag Lebensmittel aus ihren Shops an soziale Einrichtungen.

„Dabei handelt es sich um Produkte aus den Frischtheken und Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist,“ erklärt Gunacker. „Wir wollen die Waren aber deswegen nicht mehr entsorgen müssen, obwohl sie noch einwandfrei verwendbar sind.“

6 soziale Organisationen beteiligen sich an dem Projekt: Sie holen täglich die gespendeten Lebensmittel an den Tankstellen ab und bringen sie zu verschiedenen sozialen Einrichtungen. Dadurch gelangen die Lebensmittel zu Menschen, die Unterstützung benötigen, anstatt entsorgt zu werden.

Weitere Teilnehmer gesucht

„Der effiziente Umgang mit Ressourcen ist eine zentrale Verantwortung für jeden Unternehmer. Daher ist uns auch jegliche Verschwendung ein Dorn im Auge“, unterstreicht Gunacker. „Wir retten Lebensmittel, anstatt sie wegzuwerfen. Gleichzeitig unterstützen wir damit Organisationen, die Großartiges für die Wienerinnen und Wiener leisten und denen wir alle zu Dank verpflichtet sind.“

Aktuell gibt es in Wien etwa 190 öffentliche Tankstellen. An dem Projekt nehmen sowohl unabhängige Tankstellen als auch Filialen großer Ketten aus dem gesamten Stadtgebiet teil. „Mit minimalem Aufwand im Betrieb können wir gemeinsam einen Unterschied machen“, sagt Gunacker. „Wir möchten, dass so viele wie möglich mit dabei sind. Jede einzelne Tankstelle, die mitmacht, reduziert Verschwendung und stärkt gleichzeitig den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt.“

Tankstellen, die ebenfalls am Projekt teilnehmen möchten, können sich unter [email protected] melden.