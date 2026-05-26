B&C-Gruppe stärkt IndustrialTech-Portfolio mit Beteiligung an Quanscient

Wien (OTS) -

Die B&C-Gruppe, eine der größten privaten Beteiligungsholdings in Österreich, engagiert sich als Minderheitsinvestorin an der Series-A-Finanzierungsrunde des Technologieunternehmens Quanscient. Mit dem Investment stärkt die B&C-Gruppe gezielt ihr Engagement im Bereich IndustrialTech und ergänzt ihr bestehendes Beteiligungsportfolio um ein Technologieunternehmen mit hoher Relevanz für industrielle Wertschöpfung.

Quanscient entwickelt eine cloudbasierte Simulationsplattform, die künstliche Intelligenz, Quantenalgorithmen und computerbasierte Simulation verbindet. Die Technologie ermöglicht es, komplexe physikalische Prozesse deutlich schneller zu simulieren, ohne dabei die Präzision der Simulationen zu beeinträchtigen, und verkürzt dadurch Entwicklungszyklen signifikant. Damit schafft Quanscient die Grundlage für KI-gestützte industrielle Innovation.

Trotz großer Fortschritte im Bereich künstlicher Intelligenz stoßen aktuelle KI-Modelle bei der Simulation komplexer physikalischer Prozesse weiterhin an Grenzen. Simulationen zählen daher nach wie vor zu den zentralen Engpässen in industriellen Entwicklungsprozessen. Quanscient adressiert diese Herausforderung mit einer cloudbasierten Plattform für KI-gestützte Hardwareentwicklung und datengetriebene industrielle Innovation.

KI- und quantenbasierte Simulation für schnellere industrielle Entwicklungsprozesse

Zum Einsatz kommt die Quanscient-Technologie insbesondere in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Halbleiter-, Energie- und Automobilindustrie. Führende Unternehmen in Europa, Nordamerika und Japan nutzen die Lösungen bereits, um ihre Forschungs- und Entwicklungsprozesse zu beschleunigen, Produktentwicklungen effizienter zu gestalten und schneller zur Marktreife zu gelangen.

Julia Reilinger, Mitglied der Geschäftsführung der B&C-Gruppe: „ Wir freuen uns sehr über die Beteiligung an Quanscient. Die Technologie setzt an einer entscheidenden Schnittstelle industrieller Entwicklungsprozesse an und schafft konkreten Mehrwert. Die B&C-Gruppe beteiligt sich gezielt an technologiegetriebenen Unternehmen mit klarer industrieller Anwendung. Dabei verstehen wir uns als strategischer Sparringspartner beim weiteren Wachstum. Solche Lösungen sind wesentlich für starke industrielle Standorte und leisten einen wichtigen Beitrag zur technologischen Souveränität Europas. “

„ Die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie hängt zunehmend von Geschwindigkeit und Präzision ab. Die von uns entwickelte Architektur für Cloud- und Quantensimulation bildet zugleich die Grundlage für eine neue Klasse von KI und ermöglicht KI-Modelle, die komplexe physikalische Zusammenhänge in der Hardwareentwicklung berücksichtigen “, sagt Juha Riippi, Mitgründer und CEO von Quanscient.

10-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde für internationale Expansion und Technologieausbau

Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von der B&C-Gruppe gemeinsam mit dem dänischen Quantenfonds 55 North. Auch die bestehenden Investoren Maki.vc, Crowberry Capital, QAI Ventures und First Fellow Partners beteiligten sich erneut an der Finanzierungsrunde, deren Gesamtvolumen rund 10 Millionen Euro beträgt.

Mit der Finanzierung treibt Quanscient die internationale Expansion voran und investiert in die Weiterentwicklung der Plattform sowie in die Skalierung der Technologie. Ziel ist es, die Entwicklung physischer Produkte weiter zu beschleunigen und neue Maßstäbe in der Hardwareentwicklung zu setzen.

Weitere Informationen:

Foto: Julia Reilinger, Mitglied der Geschäftsführung in der B&C-Gruppe © Alexander Müller

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Download Foto: Das Gründungsteam von Quanscient (v. l. n. r.): Juha Riippi, Valtteri Lahtinen, Alexandre Halbach und Asser Lähdemäki; als fünfter Co-Founder kam 2024 Andrew Tweedie dazu. © Quanscient

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Download Foto: Juha Riippi, Mitgründer und CEO von Quanscient © Quanscient

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Über die B&C-Gruppe

Die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) ist eine unabhängige Stiftung, die seit dem Jahr 2000 ihren Stiftungszweck der Förderung des österreichischen Unternehmertums verfolgt. Dieser Auftrag erfolgt insbesondere durch wertsteigerungsorientierte Unternehmensbeteiligungen ihrer Holdinggesellschaften, der B&C-Gruppe (www.bcgruppe.at). Zu ihren Beteiligungen zählen die börsennotierten Unternehmen AMAG Austria Metall AG, Frequentis AG, Gabler Group AG, Lenzing AG, Semperit AG Holding, Steyr Motors AG und die Zumtobel Group. Darüber hinaus ist die B&C-Gruppe an außerbörslichen Unternehmen wie der TTTech Computertechnik AG sowie über die B&C Innovation Investments (BCII, www.innovation-investments.at) an ausgewählten IndustrialTech-Scale-ups beteiligt. Außerdem leistet die B&C Privatstiftung durch Förderungen und Initiativen wie den Houskapreis (www.houskapreis.at), die Standortforschungsinitiative eXplore! (www.explore.university) und die MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) wesentliche Beiträge zur Stärkung des österreichischen Unternehmertums.

Über Quanscient

Quanscient ist der erste Anbieter von Cloud- und quantenbasierter Multiphysik-Simulationssoftware mit dem Ziel, Forschung und Entwicklung durch präzise digitale Prototypen zu revolutionieren. Quanscient wurde 2021 von Juha Riippi, Alexandre Halbach, Asser Lähdemäki und Valtteri Lahtinen gegründet; Andrew Tweedie stieß 2024 als fünfter Gründer hinzu. Das internationale Team von Quanscient besteht aus 40 Expertinnen und Experten aus 15 Nationen. quanscient.com

Über 55 North

55 North ist der weltweit größte spezialisierte Venture-Capital-Fonds für Quantentechnologien. Der Fonds unterstützt Unternehmen, die Industrien transformieren, Innovationen beschleunigen und globalen Fortschritt vorantreiben. Mit Hauptsitz in Kopenhagen investiert 55 North phasenunabhängig – von Seed bis Series B – über das gesamte Spektrum der Quantentechnologien hinweg: von Quantencomputing und Sensorik bis hin zu Kommunikation. Der Schwerpunkt liegt auf Schlüsseltechnologien, vollständig integrierten Hardwarelösungen und bahnbrechenden Softwareanwendungen. Das Team vereint tiefgehende technische Expertise mit umfassender Venture-Capital-Erfahrung. In enger Zusammenarbeit mit führenden Köpfen aus Wissenschaft, Wirtschaft und institutionellem Investment bringt 55 North wegweisende Quantenlösungen zur Marktreife. Der Fonds investiert weltweit und stärkt zugleich Europas Quanteninnovationsökosystem – mit langfristigem Kapital für Unternehmen, die reale Herausforderungen lösen und Quantentechnologien für kommerzielle Anwendungen und wirtschaftlichen Mehrwert erschließen. Weitere Informationen unter www.55n.vc oder auf LinkedIn.