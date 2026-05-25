Gödl: „Konkrete Ergebnisse statt Worthülsen – die Politik der Volkspartei wirkt”

Wien (OTS) -

„Die Volkspartei steht für Verantwortung und Ergebnisse. Während wir als ÖVP konsequent Lösungen umsetzen, können sich die Österreicherinnen und Österreicher auf konkrete Erfolge verlassen – das zeigen auch die heutigen Zahlen. Im April 2026 gab es in Österreich nur 336 Asyl-Erstanträge, der niedrigste Wert seit 2014. Das ist ein Rückgang von über 30 Prozent zum Vorjahr. Diese Erfolgsbilanz ist das Ergebnis echter, handfester Politik: Die Null-Toleranz-Politik unseres Bundeskanzlers Christian Stocker und unseres Innenministers Gerhard Karner wirkt nachweisbar. Das ist das, wofür die Volkspartei steht – nicht Debatten um leere Worthülsen, sondern klare Maßnahmen, die wirken”, so Klubobmann Ernst Gödl.

„Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Im Vergleich zum April 2025 mit 488 Erstanträgen ist der aktuelle Wert ein beeindruckender Erfolg. Insgesamt sind die Asylanträge mit einem Minus von 45 Prozent stark rückläufig. Der Stopp des Familiennachzugs entlastet unser System nachhaltig – von 539 Einreisen in den ersten vier Monaten 2025 auf nur noch 38 im selben Zeitraum 2026. Die Zahl der Menschen in der Grundversorgung ist auf dem niedrigsten Stand seit über 20 Jahren. An den Grenzen verzeichnen wir einen Rückgang der illegalen Migration um 97 Prozent. Allein im April mussten 4.840 Personen Österreich verlassen – mehr als insgesamt Asylanträge gestellt wurden. Das ist Ergebnis-Politik, auf die die Österreicherinnen und Österreicher vertrauen können”, so Gödl.

„Die Sicherheit unserer Bevölkerung steht für die Volkspartei an erster Stelle. Unser Bundeskanzler Christian Stocker ist dabei die Speerspitze auf europäischer Ebene im Kampf gegen illegale Migration. Der nächste konsequente Schritt ist eine zeitgemäße Interpretation der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wie der Kanzler deutlich macht, kann es nicht sein, dass uns die EMRK dabei im Weg steht, wenn es darum geht, straffällig gewordene Migranten ohne Aufenthaltsrecht rasch außer Landes zu bringen. Die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher muss Vorrang haben vor dem Privat- und Familienleben von Personen, die unsere Sicherheit gefährden. Wir werden diese erfolgreiche Politik konsequent fortsetzen, illegale Migration weiter zurückdrängen und Missbrauch bekämpfen. Die Volkspartei handelt – das unterscheidet uns. Wir stehen zu unserem Wort und liefern Ergebnisse”, so Gödl abschließend.