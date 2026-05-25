Wechsel in der weltweiten Leitung der Neuapostolischen Kirche

Zürich (OTS) -

Im Pfingstgottesdienst der Neuapostolischen Kirche in Kapstadt wurde Dr. Helge Mutschler zum Stammapostel ordiniert. Er übernimmt damit die geistliche Leitung der weltweiten Kirche von Stammapostel Jean-Luc Schneider, der nach 13 Jahren im Amt in den Ruhestand getreten ist. Der Gottesdienst wurde weltweit übertragen und von neuapostolischen Christen rund um den Globus mitverfolgt.

Der Wechsel war frühzeitig vorbereitet worden: Bereits an Pfingsten 2025 hatte Stammapostel Schneider Helge Mutschler zum Stammapostelhelfer ernannt und als Nachfolger angekündigt. Stammapostel Schneider legte seiner Predigt das Wort aus dem ersten Korintherbrief zugrunde: "Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft" (1. Korinther 12,13). Die Kirche sei der sichtbare Leib Christi und bezeuge die Gegenwart und das Wirken Jesu Christi unter den Menschen. Christus selbst leite seine Kirche. "Kein Glied ist überflüssig", betonte Schneider. "Selbst die Schwächsten sind notwendig." Stammapostel Mutschler griff in seinem Predigtbeitrag das Bild vom Leib Christi auf. Er sei - wie jeder Gläubige - ein Glied an diesem Leib und gehe mit der Gemeinde gemeinsam dem entgegen, der wiederkommt.

Der Stammapostel ist der internationale Kirchenleiter der Neuapostolischen Kirche und nach dem Katechismus ihre "oberste geistliche Autorität". Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Reinhaltung und Weiterentwicklung der Lehre, die einheitliche Ausbreitung des Glaubenszeugnisses sowie die Festlegung der Kirchenordnung.

Helge Mutschler, geboren 1974 in Tübingen, ist promovierter Jurist und war vor seinem vollzeitlichen Dienst als Rechtsanwalt und in der Selbstverwaltung steuerberatender Berufe in Leitungsfunktionen tätig. Seinen ersten Amtsauftrag empfing er 1994; 2015 ordinierte ihn Stammapostel Jean-Luc Schneider zum Apostel. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Mit der Ordination beginnt für die Neuapostolische Kirche ein neuer Abschnitt. Zugleich bleibt ihr Auftrag derselbe: das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen, die Gläubigen auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten und die Einheit der Kirche zu fördern.

Stammapostel Jean-Luc Schneider hatte die internationale Kirche seit 2013 geleitet. Seine Amtszeit war geprägt von theologischer Klärung, internationaler Zusammenarbeit und dem Bemühen, die Kirche in einer sich verändernden Welt weiterhin auf Christus auszurichten. Mit seinem Eintritt in den Ruhestand endet sein Dienst als Stammapostel; seine Verbundenheit mit der Kirche und ihren Gläubigen bleibt bestehen.

Die Neuapostolische Kirche (NAK) ist eine weltweit tätige christliche Kirche mit Sitz in der Schweiz. Sie zählt mehr als neun Millionen Gläubige in rund 200 Ländern der Erde. Die NAK besteht aus rechtlich selbstständigen Gebietskirchen unter dem gemeinsamen Dach einer einheitlichen Lehre und kollegialer Führungsgremien. Die Kirche finanziert sich aus freiwilligen Spenden ihrer Mitglieder. Ihre Geschichte reicht bis in die christlichen Erweckungsbewegungen des 19. Jahrhunderts zurück.