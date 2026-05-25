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Produktrückruf Sichuan Pepper Poweder MHD 09/09/2027 von TINGTING Markt in der Alserstraße 16, 1090 Wien
Produktrückruf: Sichuan Pfeffer Pulver
Sehr geehrte Kunden,
wir müssen Sie über einen Rückruf unseres Produkts „Sichuan Pfeffer Pulver“ informieren. Im Rahmen einer amtlichen Probenentnahme wurden in dem Produkt 16 Wirkstoffe festgestellt, die EU-weit einem Anwendungsverbot unterliegen.
Kunden, die dieses Produkt bei uns gekauft haben, bringen Sie es bitte in unseren Asia Markt zurück. Sie erhalten selbstverständlich den vollen Kaufpreis erstattet.
Wir bitten die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
Ihr TINGTING Markt Team
Rückfragen & Kontakt
Jun ZHU
Telefon: 06769686861
E-Mail: [email protected]
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