  • 25.05.2026, 11:53:32
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Erste Studierendenversammlung auf der Universität Wien steht bevor: Thema ist Palästina-Solidarität und Antimilitarismus

Mit Unterstützung über 1100 Studierender wurde an der Uni Wien eine offizielle Studierendenversammlung zu den Themen Gaza, Militarisierung und der Rolle der Universität einberufen.

Wien (OTS) - 

Studierendenversammlungen sind ein etabliertes Mittel zur Artikulation studentischer Interessen. Mehr als 1000 Uni-Wien-Studierende haben den Aufruf unterzeichnet und ermöglichen damit die Einberufung einer offiziellen Studierendenversammlung – der ersten ihrer Art in Österreich.

Das Studierendenbündnis lädt zur Pressekonferenz ein:
Mittwoch, 27.Mai, um 10:00, Rögergasse 24-26.

Das Bündnis thematisiert die Partnerschaft der Uni Wien mit der Israelischen Hebrew University, die Ausbildungsprogramme für das IDF anbietet, sowie die Uni-Budgetkürzung, das Kopftuchverbot und Polizeipräsenz am Campus u.A. Gefordert wird, dass sich die Uni Wien als Ort der freien Lehre beweist und kritische Stimmen schützt, anstatt sie zu unterdrücken. Angesichts der Zerstörung aller Universitäten in Gaza müsse sich die Uni für den Wiederaufbau der akademischer Infrastruktur einsetzen. Das Bündnis wird Anträge vorbringen, die sich für eine Entkopplung der Universität von Militarisierung und für ein Ende der HUJI-Partnerschaft aussprechen und die eine Zivilklausel fordern.

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Freies Palästina Kollektiv Uni Wien
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