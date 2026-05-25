„Herz am Herd“: Spitzenköch:innen Parvin Razavi und Paul Ivic kochten für Menschen in Not

Wien (OTS) -

1,69 Millionen Menschen sind in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, 261.000 leben in absoluter Armut. Auch in Wien können sich viele Menschen das Nötigste zum Leben kaum leisten: Lebensmitteleinkäufe sind für sie eine Herausforderung, Restaurantbesuche unerschwinglich.

Bei den 127 Ausgabestellen der Team Österreich Tafel, einem Gemeinschaftsprojekt des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3, erhalten Menschen in Not Unterstützung mit kostenfreien Lebensmitteln. Bei der Ausgabestelle in Wien gab es am Samstag eine besondere Aktion: Die Spitzenköch:innen Parvin Razavi (&flora) und Paul Ivic (Tian) kochten und verteilten Erdäpfelgulasch.

„ Für uns bedeutet eine warme Mahlzeit weit mehr als nur Arbeit – sie kann auch ein Ausdruck von Zusammenhalt und Unterstützung sein. Deshalb freuen wir uns, die Team Österreich Tafel unterstützen zu dürfen. Solidarität mit Menschen in Wien zu zeigen, die Unterstützung brauchen, kann ganz einfach sein “, so Parvin Razavi.

Paul Ivic ergänzt: „ Essen zu kochen heißt für uns nicht nur, Menschen satt zu machen, sondern auch Solidarität zu zeigen. Umso schöner ist es, die Team Österreich Tafel begleiten zu können. Anderen Menschen in Wien in schwierigen Situationen Solidarität zu schenken, ist oft leichter, als man denkt. “

Alina Veith, MSC, Landesgeschäftsleiter Stv.in Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Wien betont: „ In Wien sind immer mehr Menschen armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Menschen, die sich grundlegende Dinge wie Lebensmittel nicht mehr oder nur sehr schwer leisten können. Die Team Österreich Tafel unterstützt deshalb seit über 15 Jahren einkommensschwache Menschen mit kostenfreien Lebensmitteln. Im vergangenen Jahr haben wir in Wien mit über 120 ehrenamtlichen Helfer:innen des Team Österreich über 266 Tonnen Lebensmittel ausgeben können. Mit der Aktion Herz am Herd und der Unterstützung durch die Spitzenköch:innen Parvin Razavi und Paul Ivic wollen wir weiter auf dieses Thema aufmerksam machen und bedanken uns für den prominenten Einsatz. “

Clemens Strobl, Initiator der Eventreihe „Herz am Herd“ und Rotkreuz-Ambassador: „ Das Ziel dieser Initiative ist einfach: Mehr Menschen zu helfen! Dank des Engagements unserer großartigen Köchinnen und Köche können wir die Team Österreich Tafel sichtbarer machen und zeigen, wie wichtig es ist, Menschen in Not nicht allein zu lassen. “



Pressefotos

Pressefotos zum Download finden Sie hier.

(Fotos: Wiener Rotes Kreuz / Markus Hechenberger)



Über “Herz am Herd”

Cooking-Roadshow in ganz Österreich

18 Ausnahme-Köch:innen engagieren sich nun für „Herz am Herd“. Parvin Razavi, Paul Ivic, Theresia Palmetzhofer, Josef Floh, Melanie und Jürgen Csencsits, Jaimy Reisinger, Philipp Dyczek, Elisabeth Grabmer, Philip Rachinger, Paula Bründl, Vitus Winkler, Patricia Kaspar, Hubert Wallner, Lisa Morent und Johannes Nuding kochen an acht Ausgabestellen der Team Österreich Tafel ein herzhaftes Erdäpfelgulasch für Menschen, die sich Lebensmittel nicht leisten können.

Feierlicher Abschluss mit Charity-Event Ende Juni

Bis zum Ende Juni sind Österreichs Starköch:innen für „Herz am Herd“ im Einsatz. Den feierlichen Abschluss der Cooking-Roadshow bildet ein Charity-Event auf Gut Wagram in Mitterstockstall (NÖ). Rotkreuz-Botschafter und „Herz am Herd“-Initiator Clemens Strobl begrüßt dort als „Hausherr“ mit den Spitzenköch:innen Toni Mörwald und Silvia Schneider nochmals die heimische Gastro-Elite und zahlreiche Prominente.

Besonders erwähnenswert sind – neben den Köchen und Köchinnen – natürlich auch engagierte Firmen, die durch ihre Unterstützung diese Eventreihe erst möglich machen: Raiffeisen, Spar Österreich, Einhell, Zgonc, Resch & Frisch, Vivatis, BMW Österreich, &social

Alle weiteren Termine und Köch:innen in der Übersicht (Änderungen vorbehalten):

30.5. Burgenland

Melanie & Jürgen Csencsits: Kulinarische Spitzenklasse aus dem Südburgenland im Doppelpack, ausgezeichnet mit 3 Hauben.

30.5. Steiermark

Jaimy Reisinger & Philipp Dyczek: Die kreative Spitzenpatissière trifft auf den ersten Grazer Sternekoch – ein Duett voller Innovation.

5.6. Oberösterreich

Elisabeth Grabmer & Philip Rachinger: Die Grande Dame der gehobenen Küche (3 Hauben) kocht Seite an Seite mit dem Gründer der Healthy Boy Band (2 Sterne).

13.6. Tirol

Lisa Morent & Johannes Nuding: Österreichs „Newcomerin des Jahres 2026“ und jüngste Sterneköchin (1 grüner Stern) trifft auf den international ausgezeichneten Spitzenkoch (2 Sterne).

20.6. Salzburg

Paula Bründl & Vitus Winkler: Südtiroler Wurzeln und Salzburger Esprit verbinden sich mit Österreichs Koch des Jahres aus dem Pongau.

20.6. Kärnten

Patricia Kaspar & Hubert Wallner: Die Mompreneur aus Villach heizt gemeinsam mit Kärntens bestem Koch den Herd an.