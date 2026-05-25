  • 25.05.2026, 10:08:02
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Lotto: Am Mittwoch wartet ein Jackpot mit 1,4 Millionen Euro

Jackpot auch beim Joker, hier geht es um 350.000 Euro

Wien (OTS) - 

Für den Pfingstsonntag hatte sich die Lotto Glücksfee anscheinend ebenfalls in ein langes Wochenende verabschiedet. Bis Annahmeschluss wurde kein richtiger “Sechser-Tipp” abgegeben, weder per Quicktipp noch via selbst ausgefüllten Lottoschein. Damit geht es am kommenden Mittwoch nun um einen Jackpot bei Lotto “6 aus 45”. Im Topf für den bzw. die Sechser liegen dann 1,4 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es hingegen einen Solo-Gewinn. Auf dem neunten von zwölf gespielten Tipps hatte ein oder eine Salzburger:in sowohl fünf der “sechs Richtigen” als auch die Zusatzzahl 42 auf einem Quicktippschein stehen. Der Gewinn beträgt etwas mehr als 90.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus ist am Sonntag ebenfalls ein Sechser ausgeblieben. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde hier die Gewinnsumme aus dem Sechserrang auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der insgesamt 43 LottoPlus Fünfer erhält somit mehr als 5.600 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Und auch beim Joker gab es am Sonntagabend keinen Tipp mit der richtigen Joker-Kombination. Mit dem “Ja” zum Joker wartet nun am Mittwoch ein Joker-Jackpot mit 350.000 Euro auf die Spielteilnehmer:innen.

Die Lotto Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 24. Mai 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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