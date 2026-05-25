Die Hitze weghecheln – das Wiener Hunde-Team berät zum passenden Maulkorb

Wien (OTS) -

Hundebesitzer*innen wollen das Beste für ihre Hunde – ein gut sitzender Maulkorb sollte unbedingt dazu dazugehören – besonders in der heißen Jahreszeit. Die Wiener Amtstierärztinnen und das Wiener Hunde-Team beobachten jedoch vermehrt, dass viele Hunde zu kleine oder ungeeignete Maulkörbe tragen. Das Problem: Viele Halter*innen wissen schlicht nicht, worauf es bei der richtigen Passform ankommt.

Warum ein passender Maulkorb lebenswichtig sein kann

Hunde regulieren ihre Körpertemperatur anders als Menschen. Sie besitzen nur wenige Schweißdrüsen an den Pfotenballen – der Großteil der Wärmeabgabe erfolgt über das Hecheln. Dabei verdunstet Feuchtigkeit über die Zunge und kühlt das Blut. Gerade im Sommer ist es daher entscheidend, dass Hunde ihr Maul weit genug öffnen können.

Ein zu enger oder geschlossener Maulkorb verhindert dieses Hecheln und kann im schlimmsten Fall zu Überhitzung führen.

Wie der richtige Maulkorb aussieht

“Ein Maulkorb passt dann, wenn der Hund sein Maul damit so weit öffnen kann, dass er ungehindert hecheln und trinken kann,” erklärt Amtstierärztin Maren Marseiler und ergänzt: “Modelle mit zu wenigen Öffnungen sind ungeeignet. Gute Maulkörbe bestehen etwa aus leichten Materialien wie Kunststoff, Biothane oder – bei größeren Hunden auch aus Metall. “

Maulschlaufen sind verboten

Besonders wichtig: Sogenannte Maulschlaufen aus Stoff, die um das Maul gehen und vorne offen sind, sind verboten! Sie verhindern das Hecheln und damit die wichtigste Form der Wärmeregulation. Zusätzlich zählen sie nicht als Maulkorb gemäß Wiener Tierhaltegesetz. „Solche Modelle werden – wenn überhaupt – nur kurzfristig in Tierarztpraxen eingesetzt“, so Tran.

Das Wiener Hunde-Team empfiehlt zudem, auf folgende Punkte zu achten:

Der Maulkorb darf nicht scheuern und sollte stabil am Nasenrücken aufliegen. Polsterungen können hier helfen.

Zwischen Nasenspitze und Maulkorb sollte mindestens 1 cm Abstand bleiben.

Der Maulkorb muss im Kehlkopfbereich locker sein und darf nicht einengen

Der Hund muss sein Maul weit öffnen können – die Zunge sollte beim Hecheln gut sichtbar sein.

Der Hund darf den Maulkrob nicht alleine abstreifen können. Dennoch dürfen Riemen nicht einengen. Ein Stirnriemen kann den Sitz verbessern.

Kostenlose Beratung durch das Wiener Hunde-Team

Unsicherheiten bei der Auswahl sind häufig – deshalb bietet das Wiener Hunde-Team Unterstützung an.

„An unseren Beratungsständen prüfen geschulte Tierpfleger*innen direkt vor Ort, ob der Maulkorb richtig sitzt“, erklärt Leiterin Janina Tran. „Ist das nicht der Fall, zeigen wir, worauf es ankommt und wie ein passendes Modell aussehen sollte.”

Besonders wichtig ist auch, dass Hunde langsam und mit positiver Verstärkung an den Maulkorb gewöhnt werden, damit ein entspanntes Tragen möglich ist. Eine Anleitung zur Maulkorbgewöhnung gibt es entweder ebenfalls an einem Beratungsstand des Wiener Hunde-Teams oder zum Nachlesen im Infofolder unter https://www.wien.gv.at/pdf/ma60/maulkorb.pdf.

Die Termine der Beratungsstände sind online (unter wien.gv.at/hundeteam) abrufbar.

Fazit: Mehr Platz bedeutet mehr Sicherheit

“Ein passender Maulkorb ist kein Detail, sondern entscheidend für die Gesundheit des Hundes. Gerade bei sommerlichen Temperaturen gilt: Nur wenn ein Hund hecheln kann, kann er sich ausreichend abkühlen”, betont Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky abschließend.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)