  • 25.05.2026, 08:12:32
  • /
  • OTS0002

Ebola-Ausbruch DR Kongo: Diakonie Katastrophenhilfe bereitet Nothilfe vor

Diakonie-Direktorin Moser: „Wir müssen sofort handeln und alles tun, damit sich der tödliche Virus nicht weiter ausbreitet.“ – Spenden dringend benötigt

Unsere Partnerinnen und Partner vor Ort kennen die Gemeinden und genießen Vertrauen. Gerade in einer Ebola-Epidemie ist das entscheidend: Gute Information, Schutzmaßnahmen und rasches Handeln können Leben retten

Diakonie Direktorin Maria Katharina Moser

1/1
Wien (OTS) - 

Nach dem Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo bereitet die Diakonie Katastrophenhilfe gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen Nothilfemaßnahmen vor. Die WHO hat den Ausbruch durch das Bundibugyo-Virus am 17. Mai als gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite eingestuft.

„Es besteht ein hohes Ausbreitungsrisiko. In Gefahr sind Menschen, die ohnehin seit Jahren unter Gewalt, Vertreibung und Armut leiden“, sagt Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie Österreich. „Wir müssen alles tun, damit die Menschen vor Ort Schutz, Information und medizinische Unterstützung bekommen.“

Rasche Hilfe gegen Ausbreitung – jetzt Infektionen verhindern

Die Diakonie Katastrophenhilfe bereitet Maßnahmen zur Prävention, Aufklärung und Hygiene vor. Verdachtsfälle sollen schneller erkannt und weitere Infektionen verhindert werden. „Unsere Partnerinnen und Partner vor Ort kennen die Gemeinden und genießen Vertrauen. Gerade in einer Ebola-Epidemie ist das entscheidend: Gute Information, Schutzmaßnahmen und rasches Handeln können Leben retten“, so Moser.

Kürzungen im Gesundheitsbereich verschärfen die Lage

Die Ausbreitung des Virus trifft auf ein ohnehin sehr geschwächtes Gesundheitssystem. Kürzungen von Hilfsgeldern und globalen Gesundheitsprogrammen haben zuletzt die Vorsorge, Überwachung und Reaktionsfähigkeit in der Region zusätzlich geschwächt.

„Wer bei Gesundheit, Katastrophenvorsorge und humanitärer Hilfe spart, spart an der falschen Stelle“, warnt Moser. „Epidemien zeigen uns deutlich: Internationale Solidarität ist kein Luxus, sondern Voraussetzung dafür, dass Ausbrüche eingedämmt werden können.“

Spenden dringend benötigt

Die Diakonie Katastrophenhilfe Österreich ruft dringend zu Spenden auf. Mit Spenden können Schutz- und Präventionsmaßnahmen, Aufklärung, Hygiene und weitere Nothilfeschritte ermöglicht werden.

„Die Menschen in der DR Kongo dürfen in dieser Krise nicht allein gelassen werden“, sagt Moser. „Jede Spende hilft, Schutzmaßnahmen rasch möglich zu machen und Leben zu retten.“

Spendenkonto: Diakonie Austria gemeinnützige GmbH | IBAN: AT07 2011 1800 8048 8500 | BIC: GIBAATWWXXX | Kennwort: Ebola-Nothilfe

Online spenden: https://diakonie.at/ebola-im-kongo

Rückfragen & Kontakt

Diakonie Österreich
Dr. Roberta Rastl
Telefon: 0043 664 314 9395
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DIK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Diakonie Österreich

Rückfragen & Kontakt

Diakonie Österreich
Dr. Roberta Rastl
Telefon: 0043 664 314 9395
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright