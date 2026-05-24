Hoher IQ und hoch hinaus: „Charming 2026“ – Hochbegabtenvereinigung MENSA tagte in Dornbirn

Dornbirn (OTS) -

Von Donnerstag (21.) bis Montag (25. Mai) läuft das diesjährige „Charming“ der Hochbegabtenvereinigung Mensa Österreich in Dornbirn. Höhepunkte des Jahrestreffens waren zum Start am Donnerstagabend der so genannte „Icebreaker“, diverse Stadtführungen und Wanderungen, Spiele sowie insbesondere das Galadinner am Karren Dornbirn. Daneben gab es auch ausführlich Gelegenheit für Diskussionen zu den verschiedensten Fachthemen – meist bis spät in die Nacht.

Peter Berger, Vorsitzender von Mensa Österreich, gratulierte bei der Generalversammlung am Sonntag in Dornbirn dem Organisationsteam um Mensa Vorarlberg-Lokalsekretär Nikolaus Wagner: „Ihr habt ein vielseitiges Programm organisiert, das die Gäste aus dem ganzen deutschsprachigen Raum begeistert hat.“

Ehrengäste waren Mel Jäger (Mitglied des Mensa International Board und von Mensa in Deutschland) sowie François Reusser (Vorsitzender Mensa Schweiz).

Für 2026 plant der laufend wachsende Verein den Ausbau des Testangebots und noch mehr Veranstaltungen in allen Bundesländern. Aufgrund des Gründungstags von Mensa am 1. Oktober wird dieser Monat dann mit einer Reihe von Veranstaltungen wieder zum „Monat der Intelligenz“. Das nächste Charming wird zu Pfingsten 2027 in Gols im Burgenland stattfinden. Mensa-Mitglied und Winzer Helmut Preisinger und sein Team bereiten das Programm vor.

Über Mensa: Mensa wurde 1946 gegründet und umfasst weltweit rund 150.000 Mitglieder. Der Verein Mensa Österreich ist ein Netzwerk für hochbegabte Personen (IQ > 130) und bietet die Möglichkeit sich mit anderen Hochbegabten zu vernetzen, auszutauschen und gemeinsamen Interessen nachzugehen. Aktuell umfasst Mensa Österreich rund 1.400 Mitglieder im Alter zwischen sieben und 93 Jahren. Aufnahmetests werden regelmäßig angeboten. www.mensatest.at

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