FPÖ-Landbauer: „ÖVP-Versagen macht unsere Mädchen und Frauen zu Freiwild“

Sankt Pölten (OTS) -

„Es ist unerträglich, wenn jeden Tag sechs Mädchen bzw. Frauen Opfer von importierter Gewalt werden und die verantwortlichen Politiker der Einheitspartei mit Sonntagsreden durchs Land ziehen“, schüttelt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach aktuellen Medienberichten den Kopf.

2.062 Frauen und Mädchen wurden im Jahr 2025 Opfer durch Tatverdächtige mit einem Aufenthaltsstatus, 301 Opfer waren unter 18 Jahre, einige sogar unter 6 Jahre. „Das ist das vernichtende Ergebnis von ÖVP-Showmaster Karner, der einzelne Abschiebungen medial abfeiert und gleichzeitig Tausende ins Land lässt. Mit dem EU-Asyl- und Migrationspakt rollt die Regierung der illegalen Massenmigration weiter den roten Teppich aus und die Stocker-ÖVP kuscht vor Brüssel“, mahnt Landbauer.

„Der Schutz unserer Frauen und Kinder muss an erster Stelle stehen, da gibt es keine Diskussionen für mich. Solange nur ein Kind, ein Mädchen oder eine Frau durch einen illegalen Völkerwanderer Leid erfährt, ist das ein Fall zu viel. Die ÖVP hat eindrucksvoll bewiesen, dass sie unsere Frauen und Kinder nicht beschützen kann. Somit ist es höchste Zeit für einen Systemwechsel in der Asylpolitik unter einem freiheitlichen Volkskanzler mit einer Festung Österreich. Remigration ist die Antwort.“