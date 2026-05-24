- 24.05.2026, 07:00:32
- /
- OTS0001
AVISO: Bundesheer ehrt Heeressportler
Am Mittwoch, dem 27. Mai, ehrt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Medaillengewinner der vergangenen Wintersaison. Die Heeressportler errangen in der Saison 33 Einzel- und 3 Teammedaillen. Davon alleine 16 Medaillen bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Mailand/Cortina.
Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 26. Mai 2026, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. [email protected] ersucht.
Ablauf:
13:30 Uhr Eintreffen der Medien
14:00 Uhr Präsentation der Sportarten/ Sportler
Möglichkeit für Interviews mit Sportlern
15:00 Uhr Ende der Veranstaltung
Zeit & Ort
Ab 13:30 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Rossauer-Kaserne,
Rossauer Lände 1, 1090 Wien.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA