AVISO: Bundesheer ehrt Heeressportler

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, dem 27. Mai, ehrt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Medaillengewinner der vergangenen Wintersaison. Die Heeressportler errangen in der Saison 33 Einzel- und 3 Teammedaillen. Davon alleine 16 Medaillen bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Mailand/Cortina.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 26. Mai 2026, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. [email protected] ersucht.

Ablauf:

13:30 Uhr Eintreffen der Medien

14:00 Uhr Präsentation der Sportarten/ Sportler

Möglichkeit für Interviews mit Sportlern

15:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Zeit & Ort

Ab 13:30 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Rossauer-Kaserne,

Rossauer Lände 1, 1090 Wien.



