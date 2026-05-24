  • 24.05.2026, 07:00:32
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AVISO: Bundesheer ehrt Heeressportler

Wien (OTS) - 

Am Mittwoch, dem 27. Mai, ehrt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Medaillengewinner der vergangenen Wintersaison. Die Heeressportler errangen in der Saison 33 Einzel- und 3 Teammedaillen. Davon alleine 16 Medaillen bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Mailand/Cortina.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 26. Mai 2026, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. [email protected] ersucht.

Ablauf:
13:30 Uhr Eintreffen der Medien
14:00 Uhr Präsentation der Sportarten/ Sportler

Möglichkeit für Interviews mit Sportlern

15:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Zeit & Ort
Ab 13:30 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Rossauer-Kaserne,
Rossauer Lände 1, 1090 Wien.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

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