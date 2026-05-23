Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien an Hans Krankl und Herbert Prohaska – Eröffnung des Wienliebe-Festivals 2026

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Eröffnung des Wienliebe-Festivals 2026 vor dem Wiener Rathaus werden zwei der prägendsten Persönlichkeiten der Wiener Fußballgeschichte, Hans Krankl und Herbert Prohaska, mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgt durch Bürgermeister Michael Ludwig gemeinsam mit WKW-Präsident Walter Ruck im feierlichen Rahmen der Festivaleröffnung.

Bürgermeister Ludwig würdigt die beiden Ausgezeichneten als „Wiener Originale, die über Jahrzehnte hinweg nicht nur sportliche Höchstleistungen erbracht, sondern auch die Identität dieser Stadt maßgeblich mitgeprägt haben. Hans Krankl und Herbert Prohaska stehen für Leidenschaft, Authentizität und eine unverwechselbare Verbindung zu Wien, die weit über den Fußball hinausreicht.“ WKW-Präsident Ruck betont ergänzend, die beiden seien „Botschafter einer lebendigen Wiener Kultur, die Sport, Wirtschaft und Gesellschaft verbindet und international sichtbar macht. Beide stehen für Authentizität, Leidenschaft und eine tiefe Verbundenheit mit Wien – und sind damit weit über den Fußball hinaus eine echte Visitenkarte unserer Stadt“.

Das Wienliebe-Festival 2026 findet von 23. bis 25. Mai 2026 bei freiem Eintritt im Herzen der Stadt am Rathausplatz und im Rathauspark statt und wird von der Stadt Wien in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien organisiert. Es handelt sich um die dritte Ausgabe des seit 2024 bestehenden Festivals, das sich in kurzer Zeit zu einem zentralen Besucher*innenmagneten entwickelt hat. Das Festival folgt einem Vier-Säulen-Modell aus Wiener Kultur, Wiener Kulinarik, Wiener Kunsthandwerk und erstmals Wiener Sport, womit 2026 eine zusätzliche inhaltliche Erweiterung erfolgt.

Im Bereich Wiener Kultur stehen zwei Bühnen im Mittelpunkt: die große Festivalbühne vor dem Rathaus sowie die Wienerlied-Bühne im Rathauspark. Auf der Hauptbühne wird am Samstag ein Programm im Zeichen von Austropop und Wiener Kult präsentiert, inklusive eines Auftritts von Wolfgang Ambros als Special Guest. Der Sonntag widmet sich Wiener Tanztradition und Musical-Highlights, während am Montag die junge Wiener Musikszene im Fokus steht. Die Wienerlied-Bühne im Rathauspark bietet ergänzend ein intimeres Setting mit klassischem Wienerlied und starkem Fokus auf musikalische Tradition und Begegnung.

Die Wiener Kulinarik präsentiert sich mit 14 Gastronomiebetrieben am Rathausplatz als kulinarisches Schaufenster der Stadt, das von Wiener Klassikern wie Schnitzel, Kaiserschmarrn und Würstel bis zu international geprägten Angeboten wie Kebab, Pasta und Burger reicht und damit die Vielfalt der Wiener Gastronomie widerspiegelt. Im Bereich Wiener Kunsthandwerk zeigen 15 Betriebe in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien traditionelle und zeitgenössische Handwerkskunst – von Schmuck über Textilien bis zu weiteren Gewerken – und unterstreichen damit die Bedeutung des Wiener Handwerks als Teil städtischer Identität.

2026 wird erstmals auch der Wiener Sport als vierte Säule des Festivals verankert. An den beiden Wochenendtagen finden jeweils zwischen 11.00 und 16.00 Uhr Mitmachstationen, Showformate und Bewegungsangebote für alle Altersgruppen statt, unter anderem mit 3x3 Basketball, einem Programm der Erste Bank Open im Tennis, Beiträgen der Sport Austria Finals sowie Beteiligung der Special Olympics. Ziel ist es, Sport niederschwellig erlebbar zu machen und Bewegung in der Stadt sichtbar zu verankern.

Das Wienliebe-Festival wird zudem als ÖkoEvent durchgeführt, mit einem hohen Anteil an Bio-Produkten, einem breiten veganen und vegetarischen Angebot, konsequenter Verwendung von Mehrweggeschirr sowie umfassenden Maßnahmen zur Abfallvermeidung. Auch der Vorteilsclub der Stadt Wien ist erneut fixer Bestandteil des Festivals und wird mit neun Partner*innen vor Ort vertreten sein, ergänzt durch Gewinnspiele und exklusive Angebote für Mitglieder.

Die Öffnungszeiten des Festivals sind am Samstag, 23. Mai, und Sonntag, 24. Mai, jeweils von 11.00 bis 22.00 Uhr sowie am Montag, 25. Mai, von 11.00 bis 18.00 Uhr. Damit verbindet das Wienliebe-Festival 2026 an drei Tagen Kultur, Kulinarik, Handwerk und Sport zu einem breit angelegten Stadtfestival, das Wien als lebenswerte, vielfältige und internationale Metropole präsentiert.