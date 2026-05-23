ÖAMTC: Aufbruch in den Pfingsturlaub mit umfangreichen Staus (2)

Wien (OTS) -

Seit den frühen Morgenstunden rollte am Samstag die Urlaubswelle von Bayern über Österreich in den Süden. Besonders belastet war die Brennerachse und die Tauern Autobahn, berichtete der ÖAMTC.



In Tirol brachte der Urlaubsverkehr schon sehr früh Staus, die über den Samstagvormittag andauerten. Betroffen war etwa der Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden, die A12 im Großraum Innsbruck und die Fernpassstraße. Als besorgniserregend beurteilten die ÖAMTC-Verkehrsexperten die Situation auf der A13: Seit dem frühen Morgen staute es auf beinahe der gesamten Brennerstrecke, erst gegen Mittag begannen sich die Kolonnen zu lockern. Ein Gutteil der Reisenden werden nächsten Samstag die Rückreise antreten, und gerade da ist die Transitroute blockiert. Lange Staus am 30. Mai auf möglichen Ausweichstrecken scheinen somit immer wahrscheinlicher, zumal auch die Verbindungen San Bernadino und St. Gotthard in der Schweiz in Richtung Süden verstopft waren. Der Club weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in Südtirol die Brenner Autobahn (A22) am 30. Mai ab Sterzing in Richtung Norden ebenfalls von 10.30 bis 20.00 Uhr gesperrt ist, bei langen Staus ist eine Schließung der Autobahn ab Bozen nicht auszuschließen.



In Salzburg und Kärnten hat der Verkehr im Laufe des Vormittags zugenommen. Wenngleich die Staulängen auf der A10 (Tauern Autobahn) weit unter jenen des Vorjahres lagen, wurde der Verkehr nach Informationen des ÖAMTC vor den Einhausungen Flachau und Trebesing, sowie vor dem Oswaldibergtunnel nur blockweise abgefertigt.



Mit 45 Minuten unverändert war gegen Mittag auch die Wartezeit vor dem Karawankentunnel (A11).



(Schluss)

Kner / Rechberger

