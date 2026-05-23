LH-Vorsitz: Einladung zu Medientermin in Wien mit LH Anton Mattle

Innsbruck/Wien (OTS) -

Zeit: Mittwoch, 27. Mai, 11 Uhr

Ort: WIFO, Arsenal, Objekt 20, 1030 Wien – Helene-Lieser-Saal

Weitere Gesprächspartner:

Hans Pitlik, WIFO-Experte

Ulrike Famira-Mühlberger, WIFO-Expertin

Angesichts der Reformbestrebungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden präsentiert der Vorsitzende der Landeshauptleute-Konferenz, Tirols LH Anton Mattle, gemeinsam mit den WIFO-ExpertInnen Hans Pitlik und Ulrike Famira-Mühlberger die Ergebnisse einer von der Landesfinanzreferenten-Konferenz beauftragten Studie zur Entwicklung des österreichischen Gesundheitssystems.

Problemstellung der präsentierten Studie: Die staatlichen Gesundheitsausgaben stellen die Fiskalpolitik vor wachsende budgetäre Herausforderungen. Das österreichische Gesundheitssystem ist durch hohe Komplexität und starke Fragmentierung der Entscheidungs- und Finanzierungsverantwortlichkeiten charakterisiert. Die Ausgangsthese ist, dass im gegenwärtigen System starke Anreize für eine Nutzung der (teuren) Krankenhauskapazitäten und der Spitalsambulanzen im Vergleich zur Versorgung bei niedergelassenen FachärztInnen bestehen. Ziel ist es aufzuzeigen, ob und inwiefern Governance-Probleme in der Abstimmung zwischen den verschiedenen Sektoren und ihre Verbindung zu den bestehenden Finanzierungsstrukturen Fehlsteuerungen, Ineffizienzen und Kostendynamiken im österreichischen Gesundheitssystem verursachen. Die empirische Analyse richtet den Fokus auf die Schnittstelle zwischen extra- und intramuralem Sektor, um Interdependenzen in der ambulanten und stationären Versorgung aufzuzeigen. Die Studie kann dadurch einen Beitrag zu einer rationalen und evidenzbasierten Debatte über organisatorische und finanzielle Reformen zur Verbesserung der Effizienz und Qualität im Gesundheitswesen leisten.

MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Akkreditierung unter [email protected].

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!