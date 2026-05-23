  • 23.05.2026, 09:33:02
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79. Filmfestspiele Cannes: Sandra Wollners ORF-kofinanziertes Drama „Everytime“ in Sektion „Un Certain Regard“ ausgezeichnet

Marie Kreutzers „Gentle Monster“ noch im Rennen um „Goldene Palme“ – Entscheidung heute Abend

Wien (OTS) - 

Regisseurin und Drehbuchautorin Sandra Wollners vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziertes Drama „Everytime“ wurde gestern Abend, am Freitag, dem 22. Mai 2026, bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes in der Sektion „Un Certain Regard“ – der wichtigsten Programmschiene nach dem Hauptbewerb – ausgezeichnet. In dem Drama rund um das Thema Trauerverarbeitung und die gemeinsame Zeit einer Mutter, deren Tochter und eines Teenagers auf Teneriffa ist u. a. Birgit Minichmayr zu sehen. Noch im Rennen im Hauptbewerb um die heute Abend (23. Mai) vergebene begehrte „Goldene Palme“ ist Marie Kreutzers, ebenfalls vom ORF kofinanzierter Spielfilm „Gentle Monster“ mit u. a. Léa Seydoux, Laurence Rupp, Jella Haase und Catherine Deneuve.

„Stars unter Palmen – Die Preisverleihung der 79. Filmfestspiele von Cannes“ in ORF 2

In der aktuellen Sondersendung „Stars unter Palmen – Die Preisverleihung der 79. Filmfestspiele von Cannes“ heute um 23.50 Uhr in ORF 2 (Dacapo am Sonntag, dem 24. Mai, um 13.35 Uhr) präsentieren Christian Konrad und Alexander Bogner die Highlights sowie Gewinnerinnen und Gewinner der heurigen Festivalausgabe.

Die Filmfestspiele von Cannes im ORF.at-Netzwerk

Das ORF.at-Netzwerk widmet sich den Filmfestspielen Cannes im Rahmen der aktuellen Kulturberichterstattung und berichtet über Filmhighlights, Stars und Preisträger:innen. Auf ORF ON finden Filmfans die TV-Sendungen rund um das Festival im Stream. Der ORF TELETEXT informiert auf seinen Kulturseiten über das Festivalgeschehen.

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