  • 22.05.2026, 18:04:32
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Zierfuß/Hungerländer: Angriff auf Lueger-Statue ist aufs Schärfste zu verurteilen

Volle Aufklärung gefordert

Wien (OTS) - 

„Der offenbar linksextrem motivierte Angriff auf die Lueger-Statue ist aufs Schärfste zu verurteilen. Sachbeschädigung, Einbruch und politisch motivierter Vandalismus dürfen keinen Platz haben“, reagiert Klubobmann Harald Zierfuß auf die aktuellen Medienberichte über eine Attacke auf die derzeit eingelagerte Statue.

„Wer zu Zerstörung greift, anstatt sich sachlich mit Themen auseinanderzusetzen, leistet keinen Beitrag zur Erinnerungskultur, sondern untergräbt sie“, so Gemeinderätin Caroline Hungerländer.

Es brauche daher nun eine vollständige Aufklärung des Vorfalls und konsequente strafrechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen. „Wer glaubt, mit extremistischer Selbstjustiz politische Zeichen setzen zu können, überschreitet eine klare Grenze“, betonen Zierfuß und Hungerländer abschließend.

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