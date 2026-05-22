SPÖ-Seltenheim: „Vorgängerregierungen haben Rekorddefizit hinterlassen – Studierende werden das nicht ausbaden“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim betont zum Budget für die Universitäten: „Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner kämpft wie eine Löwin für die österreichischen Unis und für eine starke Wissenschaft und Forschung. Angesichts der desaströsen budgetären Lage, die uns die Vorgängerregierungen hinterlassen haben, müssen allerdings auch die Universitäten einen Beitrag zur Budgetkonsolidierung leisten – wie groß der Beitrag sein wird und ob die Unis noch Offensivmittel bekommen, wird noch verhandelt. Dass die Unis auch einen Beitrag leisten müssen, ist schmerzhaft, aber notwendig – jetzt geht es darum, das Beste daraus zu machen“, so Seltenheim. Zudem werde der Fokus auf die soziale Absicherung von Studierenden gelegt, „die das Budgetdefizit der Vorgängerregierungen nicht ausbaden werden“. ****

„Investitionen in Wissenschaft und Forschung sind zentral für die Zukunft Österreichs, denn Bildung, Wissen und Know-how sind unsere wichtigsten Rohstoffe“, so Seltenheim, der betont, dass die Bundesregierung dem auch bei ihrer nächsten Klausur Rechnung tragen und dort einen entsprechenden Schwerpunkt setzen wird. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betont, dass auf die soziale Absicherung der Studierenden ein besonderer Fokus gelegt wird: „Wir wollen, dass unsere Studierenden auch in schwierigen Zeiten sicher studieren können und bestmöglich unterstützt werden. Es wird daher keine Studiengebühren und keine Einschnitte bei der Studienbeihilfe geben“, so Seltenheim.

Das Budget der Universitäten sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen – seit 2018 real um rund 25 Prozent. Und auch im internationalen Vergleich liegt Österreich bei den Bildungsausgaben laut aktuellem OECD-Bericht auf Platz 2. (Schluss) bj