- 22.05.2026, 17:17:32
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Taxi-Reform: Qualität kennt keine Farbe
Anlässlich der aktuellen Berichterstattung wird festgehalten, dass die Stadt Wien seit geraumer Zeit eine große Reformagenda verhandelt, um mehr Qualität in den Taximarkt zu bringen.
Allen voran geht es um:
- qualitativ hochwertige Ausbildungen
- strengere Prüfungsstandards
- moderne digitale Kontrollinstrumente
- höhere Anforderungen an die Qualität und Sicherheit der Fahrzeuge
Insbesondere der Einsatz eines Fiskaltaxameters soll zur rechtssicheren Abrechnung, zur Transparenz und zur Absicherung aller Marktteilnehmer beitragen. Das Paket beinhaltet darüber hinaus die Verbesserung von Arbeitsbedingungen und entsprechende Kontrollen. Tarife werden ebenfalls ein Thema sein. Nicht vom Verhandlungsgegenstand umfasst ist die Farbgebung der Fahrzeuge.
Rückfragen & Kontakt
Michaela Reichel
Mediens precherin
Vizebürgermeisterin Barbara Novak
Telefon: +43 676 8118 81203
E-Mail: [email protected]
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