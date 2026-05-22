Taxi-Reform: Qualität kennt keine Farbe

Wien (OTS) -

Anlässlich der aktuellen Berichterstattung wird festgehalten, dass die Stadt Wien seit geraumer Zeit eine große Reformagenda verhandelt, um mehr Qualität in den Taximarkt zu bringen.

Allen voran geht es um:

qualitativ hochwertige Ausbildungen

strengere Prüfungsstandards

moderne digitale Kontrollinstrumente

höhere Anforderungen an die Qualität und Sicherheit der Fahrzeuge

Insbesondere der Einsatz eines Fiskaltaxameters soll zur rechtssicheren Abrechnung, zur Transparenz und zur Absicherung aller Marktteilnehmer beitragen. Das Paket beinhaltet darüber hinaus die Verbesserung von Arbeitsbedingungen und entsprechende Kontrollen. Tarife werden ebenfalls ein Thema sein. Nicht vom Verhandlungsgegenstand umfasst ist die Farbgebung der Fahrzeuge.