SPÖ-Seltenheim: „Neueste Enthüllungen offenbaren erschütterndes Sittenbild der FPÖ“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim kritisiert die heute, Freitag, im Online-Standard veröffentlichten Chats und Enthüllungen rund um die Finanzaffäre der steirischen FPÖ aufs Schärfste: „Die heute bekanntgewordenen Enthüllungen offenbaren das erschütternde Sittenbild der FPÖ. Da kriegt man das kalte Grausen - deutschnationale und frauenfeindliche Inhalte in einem Atemzug, das schafft nur die FPÖ. Die Chats zeigen, dass sich die FPÖ-Delegation mehr für Striptease als für politische Inhalte interessiert – und sie zeigen, wie die FPÖ, die sich als Partei der anständigen Saubermänner gibt, wirklich tickt“, so Seltenheim, der auch an den jüngsten Skandal um die Alkofahrt von FPÖ-Nationalrat Schmiedlechner erinnert. Es stehe zudem der Verdacht im Raum, dass die im Bericht genannte FPÖ-Delegation, darunter der blaue EU-Abgeordnete Mayer, auf Kosten der Steuerzahler*innen ihrem mehr als zweifelhaften Privatvergnügen nachgegangen sind. „Wegschauen ist keine Option. FPÖ-Chef Kickl muss für Konsequenzen sorgen“, fordert Seltenheim und betont: „Statt wie das Rumpelstilzchen zu wüten, weil sie beim Packeln mit Rechtsextremen erwischt wurden und deswegen das Dokumentationsarchiv attackieren, sollten FPÖ-Chef Kickl und seine Leute ihre Wut lieber auf den Anstieg rechtsextremer Straftaten und auf die rechtsextremen ‚Einzelfälle‘ in ihren eigenen Reihen richten und entsprechende Konsequenzen ziehen.“ Seltenheim stellt klar: „Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen – es ist gut, dass Kickl an sich selbst und seinem Machtrausch gescheitert ist und die FPÖ nicht in der Regierung ist.“ ****

SERVICE: Mit der Kampagne „WIR SIND MEHR“ setzt die SPÖ ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit – jetzt unterzeichnen! (Schluss) bj