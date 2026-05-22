  • 22.05.2026, 16:45:04
  • /
  • OTS0124

SPÖ-Seltenheim: „Neueste Enthüllungen offenbaren erschütterndes Sittenbild der FPÖ“

„FPÖ-Delegation interessiert sich mehr für Striptease als für politische Inhalte“ – „Kickl muss für Konsequenzen in eigenen Reihen sorgen“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim kritisiert die heute, Freitag, im Online-Standard veröffentlichten Chats und Enthüllungen rund um die Finanzaffäre der steirischen FPÖ aufs Schärfste: „Die heute bekanntgewordenen Enthüllungen offenbaren das erschütternde Sittenbild der FPÖ. Da kriegt man das kalte Grausen - deutschnationale und frauenfeindliche Inhalte in einem Atemzug, das schafft nur die FPÖ. Die Chats zeigen, dass sich die FPÖ-Delegation mehr für Striptease als für politische Inhalte interessiert – und sie zeigen, wie die FPÖ, die sich als Partei der anständigen Saubermänner gibt, wirklich tickt“, so Seltenheim, der auch an den jüngsten Skandal um die Alkofahrt von FPÖ-Nationalrat Schmiedlechner erinnert. Es stehe zudem der Verdacht im Raum, dass die im Bericht genannte FPÖ-Delegation, darunter der blaue EU-Abgeordnete Mayer, auf Kosten der Steuerzahler*innen ihrem mehr als zweifelhaften Privatvergnügen nachgegangen sind. „Wegschauen ist keine Option. FPÖ-Chef Kickl muss für Konsequenzen sorgen“, fordert Seltenheim und betont: „Statt wie das Rumpelstilzchen zu wüten, weil sie beim Packeln mit Rechtsextremen erwischt wurden und deswegen das Dokumentationsarchiv attackieren, sollten FPÖ-Chef Kickl und seine Leute ihre Wut lieber auf den Anstieg rechtsextremer Straftaten und auf die rechtsextremen ‚Einzelfälle‘ in ihren eigenen Reihen richten und entsprechende Konsequenzen ziehen.“ Seltenheim stellt klar: „Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen – es ist gut, dass Kickl an sich selbst und seinem Machtrausch gescheitert ist und die FPÖ nicht in der Regierung ist.“ ****

SERVICE: Mit der Kampagne „WIR SIND MEHR“ setzt die SPÖ ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit – jetzt unterzeichnen! (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright