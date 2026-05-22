Ordentliche Hauptversammlung der Vienna Insurance Group 2026

Wien (OTS) -

Dividende von 1,73 Euro je Aktie beschlossen

Rückblick auf ein herausragendes Geschäftsjahr 2025

Positiver Ausblick für 2026



Die 35. ordentliche Hauptversammlung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) wurde am 22. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle abgehalten.

Dividende beschlossen

Die Hauptversammlung hat dem Antrag des Vorstands und des Aufsichtsrats der Vienna Insurance Group zugestimmt und eine Dividende von 1,73 Euro pro Aktie beschlossen. Dies entspricht im Vorjahresvergleich einer Erhöhung von 12%. Die Dividendenpolitik legt die Vorjahresdividende jeweils als Minimumdividende fest und sieht eine abhängig von der operativen Ergebnisentwicklung kontinuierliche Steigerung der Dividende vor.

Der Ex-Dividenden-Tag ist der 26. Mai 2026, Record-Date (Nachweisstichtag Dividende) ist der 27. Mai 2026 und Dividendenzahltag der 28. Mai 2026.

Herausragende Ergebnisse 2025 und positiver Ausblick für 2026

Vorstandsvorsitzender Hartwig Löger präsentierte das Konzernergebnis 2025, das aus dem starken Wachstum und der hohen Profitabilität aller Länder resultiert sowie die neue Gruppenstrategie „evolve28“. Als klarer Marktführer in Zentral- und Osteuropa plant die Gruppe damit eine Fortschreibung ihres dynamischen Wachstumskurses für die Jahre 2026 bis 2028. Erst vor wenigen Tagen hatte die Vienna Insurance Group den Vollzug des Erwerbs der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG und damit die größte Transaktion in der Unternehmensgeschichte kommuniziert. Auch der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 fällt ausgesprochen positiv aus: Vor dem Hintergrund der hohen Resilienz und Diversifikation der Gruppe hat das Management der VIG die Ambition, für das Geschäftsjahr 2026 ohne Berücksichtigung der Nürnberger-Übernahme ein Ergebnis vor Steuern innerhalb einer Bandbreite von 1,25 bis 1,3 Mrd. Euro zu erzielen.

Die Beschlüsse in der Hauptversammlung wurden von den Aktionären mit den erforderlichen Mehrheiten gefasst.

Eine Aufzeichnung der Präsentation des Vorstandsvorsitzenden wird unter group.vig/hauptversammlung abrufbar sein.