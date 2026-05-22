  • 22.05.2026, 15:21:02
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  • OTS0119

Erste Staus im Pfingstreiseverkehr

Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich und Steiermark betroffen

Wien (OTS) - 

Wie von den ÖAMTC-Expert:innen im Vorfeld befürchtet, waren bereits Freitagnachmittag die ersten Staus im Pfingstreiseverkehr zu verzeichnen. So standen die Kolonnen fünf Kilometer in Vorarlberg vor dem Pfänder Tunnel (A14) Richtung Innsbruck auf deutsches Gebiet zurück. Das bedeutete mindestens 30 Minuten Verzögerung. In Tirol mussten sich Autofahrende auf der Fernpassstrecke (B179) Richtung Inntal im Gemeindegebiet von Reutte ebenfalls knapp 30 Minuten gedulden.

Eine Baustelle führte in Oberösterreich auf der Pyhrn Autobahn (A9) Richtung Süden vor St. Pankraz zu längeren Wartezeiten. Im weiteren Verlauf standen die Kolonnen in der Steiermark auf der A9 vor Kammern, beim Knoten Peggau-Deutschfeistritz, rund um Graz und vor der Grenze Spielfeld immer wieder still. Auf der Süd Autobahn (A2) konnte vor dem Herzogberg Tunnel Richtung Kärnten nur mehr blockweise abgefertigt werden.

“Das ist ein unangenehmer Vorgeschmack auf morgen Samstag”, meinte ÖAMTC-Experte Harald Lasser.

(Forts. mögl.)
Harald Lasser

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