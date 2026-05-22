GÖD: Wer an der Bildung spart, spart an der Zukunft

Wien (OTS) -

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) warnt vor den bekannt gewordenen Einsparungsplänen im Bereich der österreichischen Universitäten.

Wer an der Bildung spart, spart an der Zukunft. Für die GÖD ist klar, dass Budgetkonsolidierung nicht auf dem Rücken der Beschäftigten erfolgen darf. Die Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten haben bereits in den vergangenen Jahren erhebliche Belastungen und Einsparungen mitgetragen. Weitere Kürzungen zulasten des Personals werden von der GÖD entschieden abgelehnt.

Die GÖD fordert eine vollständige Offenlegung der geplanten Einsparungsmaßnahmen seitens des Bundes und der Universitäten. Ebenso brauche es eine transparente Darstellung der finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Universitäten, der Personalentwicklung der vergangenen Jahre sowie eine gerechte Verteilung der verfügbaren Mittel.

Die GÖD unterstützt daher die geplante Protestkundgebung am 27. Mai in Wien.