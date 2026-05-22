„Der Bergdoktor“ – Dreharbeiten zur Jubiläumsstaffel

Wien (OTS) -

Jubiläum für ORF/ZDF-Erfolgsserie: Seit Ende April laufen in Ellmau und Umgebung Dreharbeiten für die 20. Staffel des Serienhits „Der Bergdoktor“. Neben Hans Sigl in der Titelrolle spielen erneut Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Ronja Forcher, Mark Keller, Natalie O'Hara, Hilde Dalik, Rebecca Immanuel, Annika Ernst, Barbara Lanz, Frédéric Brossier, Lieselotte Voß und Ylvi Unertl.

In den acht neuen Folgen steht Martin Gruber (Hans Sigl) als Arzt erneut Herausforderungen gegenüber: Hinter vermeintlich harmlosen Symptomen seiner Pateninnen und Patienten steckt oftmals eine schwer erkennbare Ursache. Glücklicherweise hat er mit dem versierten Krankenhausteam Dr. Vera Fendrich (Rebecca Immanuel), Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) und Dr. Angelika Rüdiger (Annika Ernst) nicht nur professionelle Kolleginnen und Kollegen an seiner Seite, sondern auch Menschen, die ihm freundschaftlich verbunden sind. Privat bringt ein unscheinbares Paket, das ungeöffnet zum Gruberhof zurückkehrt, für den Bergdoktor eine Wahrheit an die Oberfläche, die Martin lange verdrängt hat: Es geht um Johann, seinen kleinen Sohn. Als dessen Mutter Franziska (Simone Hanselmann) mit dem inzwischen Fünfjährigen aus New York zu Besuch kommt, spitzen sich Konflikte auf dem Gruberhof zu.

Regie für jeweils zwei Filme führen Kerstin Ahlrichs, Sascha Thiel, Ralph Polinski und Tanja Roitzheim nach Drehbüchern von Lisa Clodt, Nikolaus Müllerschön, Maria Perlett und Marvin Machalett, Philipp Roth, Philipp Schneider und Olaf Köhler sowie Björn Firnrohr.

Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Dezember 2026, die Ausstrahlung im ORF ist für Winter 2027 geplant.