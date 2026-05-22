Vorarlberger Sicherheitspreis des KSÖ im ORF Vorarlberg verliehen

Wien (OTS) -

Im ORF-Landesfunkhaus in Dornbirn wurde am 21. Mai 2026 der Vorarlberger Sicherheitspreis 2026 des „Kompetenzzentrum Sicheres Österreich“ (KSÖ) Vorarlberg verliehen – eine gemeinsame Veranstaltung von Landespolizeidirektion Vorarlberg, Raiffeisenlandesbank Vorarlberg, „Vorarlberger Nachrichten“ und ORF Vorarlberg. Die Auszeichnung geht an Personen, die in herausfordernden Situationen beherzt gehandelt haben – oft unter persönlichem Risiko. Acht Männer und zwei Frauen wurden bei dieser festlichen Veranstaltung für ihre herausragenden Leistungen und Unterstützung für die Vorarlberger Polizei geehrt. Durch den Abend führte Moderatorin Christiane Schwald-Pösel.

Zehn Auszeichnungen für Mut und Zivilcourage

David Benvenuti, Matteo Chronst, Luise Domig, Fridolin Egender, Alois Meusburger, Selina Mastria, Lukas Pichler, Mark Spindler, Pascal Tielmann und Horst Vigl heißen die engagierten Frauen und Männer, die mit dem Vorarlberger Sicherheitspreis des KSÖ ausgezeichnet wurden. Die Geehrten zeigten auf beeindruckende Weise, wie vielfältig Zivilcourage sein kann: Ob rasche Hilfeleistung in einer Notlage oder mutiges Eingreifen bei strafbaren Handlungen – jede dieser Taten steht exemplarisch für Einsatzbereitschaft, Mut und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein.

Große Bühne im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

ORF-Landesdirektor Markus Klement begrüßte die zahlreichen Gäste aus Politik, Sicherheitsorganisationen und Gesellschaft. Landtagspräsident Harald Sonderegger überbrachte Grußworte des Landes Vorarlberg und betonte die große Bedeutung von Zivilcourage und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Der Vorsitzende des KSÖ Vorarlberg und Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Michael Alge hob hervor, wie wichtig Menschen seien, die in schwierigen Momenten nicht wegsehen. Er dankte den Ausgezeichneten für ihren bemerkenswerten Einsatz. Die Urkunden überreichten die Mitglieder des KSÖ-Gremiums: KSÖ-Vorsitzender Michael Alge, Landespolizeidirektorin Uta Bachmann, ORF-Landesdirektor Markus Klement und Isabel Russ (Geschäftsführerin Russmedia und Chefredakteurin „Vorarlberger Nachrichten“). Für den musikalischen Rahmen sorgten die Polizeimusik Vorarlberg sowie „the happy band“ mit Lisa Aberer und Mathias Kissenberth.

Viele prominente Gäste

Im voll besetzten Publikumsstudio des ORF Vorarlberg waren neben vielen uniformierten Polizeibeamtinnen und -beamten aus allen vier Bezirkspolizeikommanden sowie den unterschiedlichen Polizeiinspektionen Vorarlbergs weiters mit dabei: Bischof Benno Elbs, Angelika Prechtl-Marte (Präsidentin Landesgericht Feldkirch), Heinz Rusch (leitender Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Feldkirch), Martina Schönherr (Vorständin Abteilung Inneres und Sicherheit Land Vorarlberg), Gernot Längle (Bezirkshauptmann Bregenz), Joachim Fritz (Bürgermeister Mittelberg und Landtagsabgeordneter FPÖ), Andreas Simma (Bürgermeister Au im Bregenzerwald), Herbert Österle (Landesfeuerwehrkommandant), Selina Hörler (Projektmanagerin KSÖ), Thomas Pichler (Geschäftsführer Doppelmayr Seilbahnen), Manfred Bliem (ehemaliger Landespolizeikommandant Vorarlberg), Elmar Marent (ehemaliger Sicherheitsdirektor Vorarlberg), Wilfried Hopfner (ehemaliger Präsident Wirtschaftskammer Vorarlberg), Johannes Pircher-Sanou (Leiter Verein Neustart) sowie Angelika Simma-Wallinger (Chefredakteurin ORF Vorarlberg).