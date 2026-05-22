Gewerkschaft warnt vor massiven Einschnitten an Österreichs Universitäten

Wien (OTS) -

Die Gewerkschaft schlägt Alarm angesichts der von der Bundesregierung geplanten massiven Kürzungen bei der Finanzierung der österreichischen Universitäten. Seit Dienstag ist bekannt, dass für die kommende Leistungsvereinbarungsperiode 2028 bis 2030 lediglich 15,5 Milliarden Euro vorgesehen sind. Damit liegt das geplante Budget nicht nur deutlich unter dem tatsächlichen Bedarf, sondern sogar unter dem Volumen der aktuellen Periode 2025 bis 2027, in der den Universitäten 16,5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen.

„Diese Kürzungen gefährden den Wissenschafts- und Bildungsstandort Österreich massiv. Betroffen sind nicht nur Forschung und Lehre, sondern auch die Arbeitsbedingungen jener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Universitätsbetrieb täglich sicherstellen“, betont Gabriele Waidringer, die Vorsitzende der BV 16.

Die Österreichische Universitätenkonferenz geht allein zur Abdeckung der Inflation von einem notwendigen Finanzierungsbedarf von rund 18 Milliarden Euro aus. „Die angekündigten Einsparungen hätten massive Folgen für Forschung, Lehre und Wissenstransfer sowie für die Beschäftigten und Studierenden an den Universitäten“, warnt Nadja Aichinger, stellvertretende Vorsitzende der BV 16.

Die BV 16 unterstützt daher die Maßnahmen und Forderungen der Österreichischen Universitätenkonferenz sowie der Österreichischen HochschülerInnenschaft vollumfänglich.

Für Mittwoch, den 27. Mai, um 13:00 Uhr ist eine Großdemonstration aller Universitäten und ihrer Angehörigen in Wien geplant. Treffpunkt ist der Ring vor dem Hauptgebäude der Universität Wien. Die BV 16 ruft alle Beschäftigten dazu auf, ein starkes Zeichen gegen die geplanten Kürzungen zu setzen.

Rückfragen und Kontakt:

Gewerkschaft des allgemeinen Universitätspersonals, des BMFWF und dessen nachgeordneter Dienststellen

Vorsitzende

Gabriele Waidringer

Tel.: +43 (1) 53454 - 155

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