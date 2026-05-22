  • 22.05.2026, 14:54:32
  • /
  • OTS0114

Gewerkschaft warnt vor massiven Einschnitten an Österreichs Universitäten

Die Gewerkschaft des allgemeinen Universitätspersonals, des BMFWF und dessen nachgeordneter Dienststellen (BV 16) kritisiert geplante Budgetkürzungen

Wien (OTS) - 

Die Gewerkschaft schlägt Alarm angesichts der von der Bundesregierung geplanten massiven Kürzungen bei der Finanzierung der österreichischen Universitäten. Seit Dienstag ist bekannt, dass für die kommende Leistungsvereinbarungsperiode 2028 bis 2030 lediglich 15,5 Milliarden Euro vorgesehen sind. Damit liegt das geplante Budget nicht nur deutlich unter dem tatsächlichen Bedarf, sondern sogar unter dem Volumen der aktuellen Periode 2025 bis 2027, in der den Universitäten 16,5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen.

„Diese Kürzungen gefährden den Wissenschafts- und Bildungsstandort Österreich massiv. Betroffen sind nicht nur Forschung und Lehre, sondern auch die Arbeitsbedingungen jener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Universitätsbetrieb täglich sicherstellen“, betont Gabriele Waidringer, die Vorsitzende der BV 16.

Die Österreichische Universitätenkonferenz geht allein zur Abdeckung der Inflation von einem notwendigen Finanzierungsbedarf von rund 18 Milliarden Euro aus. „Die angekündigten Einsparungen hätten massive Folgen für Forschung, Lehre und Wissenstransfer sowie für die Beschäftigten und Studierenden an den Universitäten“, warnt Nadja Aichinger, stellvertretende Vorsitzende der BV 16.

Die BV 16 unterstützt daher die Maßnahmen und Forderungen der Österreichischen Universitätenkonferenz sowie der Österreichischen HochschülerInnenschaft vollumfänglich.

Für Mittwoch, den 27. Mai, um 13:00 Uhr ist eine Großdemonstration aller Universitäten und ihrer Angehörigen in Wien geplant. Treffpunkt ist der Ring vor dem Hauptgebäude der Universität Wien. Die BV 16 ruft alle Beschäftigten dazu auf, ein starkes Zeichen gegen die geplanten Kürzungen zu setzen.

Rückfragen und Kontakt:

Gewerkschaft des allgemeinen Universitätspersonals, des BMFWF und dessen nachgeordneter Dienststellen
Vorsitzende
Gabriele Waidringer
Tel.: +43 (1) 53454 - 155
[email protected]

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft des allgemeinen Universitätspersonals, des BMFWF und
dessen nachgeordneter Dienststellen
Vorsitzende Gabriele Waidringer
Telefon: +43 (1) 53454 - 155
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NOB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft des allgemeinen Universitätspersonals, des BMFWF und
dessen nachgeordneter Dienststellen
Vorsitzende Gabriele Waidringer
Telefon: +43 (1) 53454 - 155
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright