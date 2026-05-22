Ina Regen und Reinhard Haller in „Willkommen Österreich“ bei Stermann und Grissemann

Wien (OTS) -

Die „Revolution der Liebeslieder“ trifft auf „Toxisches Schweigen“: Dirk Stermann und Christoph Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 26. Mai 2026, um 21.55 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON Singer-Songwriterin Ina Regen, die ihr neues Album vorstellt, und Gerichtspsychiater und Autor Univ.-Prof. Dr.med. Reinhard Haller, der Einblicke in sein aktuelles Buch gibt. Weiter geht DIE.NACHT um 22.55 Uhr mit den „Science Busters“ und Erkenntnissen zu „Wissen & Durst“. Und Peter Klien begrüßt um 23.30 Uhr zu einem „Gute Nacht Österreich“-Dacapo.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 21.55 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Die Late-Night-Revoluzzer Stermann und Grissemann treffen auf Singer-Songwriterin Ina Regen, die mit ihrem neuen Album „Revolution der Liebeslieder“ ihre wohl persönlichste Platte veröffentlicht hat. Welche Erlebnisse sie zu dem „mitreißenden und feinfühligen Handbuch fürs Stehaufherz“ inspiriert haben, erzählt die hochsympathische Mundart-Poetin im Gespräch mit den „Willkommen Österreich“-Hosts. Im Talk spricht Ina Regen über ihr fünftes Album, aktuelle Projekte, die verbindende Kraft der Musik und darüber, wie die Amadeus-Preisträgerin wieder zu sich gefunden hat und Songs wie „Das Leben is schee“ oder das biografisch inspirierte „Marmeladenglaslmoment“ entstanden sind.

Mit der „Macht der Kränkung“ hat sich wiederum Univ.-Prof. Dr.med. Reinhard Haller befasst und seinerzeit den gleichnamigen Bestseller geschrieben. Der renommierte Gerichtspsychiater widmete sich in seinen Büchern Themen wie Narzissmus, Rache und Wertschätzung und gewährte seinen Leserinnen und Lesern nicht nur Einblicke in psychologische Phänomene, sondern auch in spektakuläre Kriminalfälle, wie etwa jene von Serienmörder Jack Unterweger oder Briefbomben-Attentäter Franz Fuchs, in denen er als Gutachter tätig war. In seinem neuen Buch „Toxisches Schweigen“ beleuchtet Haller die Psychodynamik gezielter Nicht-Kommunikation und zeigt, wie sich die Wirkung des Schweigens durchbrechen lässt. Ob der Vorarlberger im „Willkommen Österreich“-Talk selbst um Worte verlegen ist und wann Schweigen tatsächlich Gold sein kann, verrät Reinhard Haller am Dienstag.